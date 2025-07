Brasileirão 2025: veja o que mudou nos 20 times da Série A

Quer saber quais reforços chegaram, quem saiu e como está cada elenco do Brasileirão 2025? O Jogada10 traz um resumo completo time por time / Crédito: Jogada 10

Após uma eletrizante participação de brasileiros no Mundial de Clubes, o Brasileirão está, enfim, perto de seu retorno! Neste sábado (12/7), quatro jogos agitam a 13ª rodada, incluindo um clássico carioca, entre Vasco e Botafogo. Dessa forma, venha com o Jogada10 para relembrar o que mudou nos 20 clubes durante a paralisação para a disputa do Mundial. Como o Flamengo é o líder da competição, comecemos pelos cariocas. O Rubro-Negro parou nas oitavas de final da Copa do Mundo de clubes ao perder por 4 a 2 para o Bayern (ALE). A equipe de Filipe Luís volta a campo neste sábado, quando enfrenta o São Paulo, no Maracanã.

O treinador perdeu o meia Gerson, que se despediu do Fla para ir jogar no Zenit (RUS). Por outro lado, contratou Jorginho, ex-Chelsea (ING), a custo zero. O jogador já estreou no Mundial, mas fará sua primeira aparição em solo brasileiro neste sábado. Outro "reforço" – este, caseiro – é o do lateral-esquerdo Viña. Ele se recuperou de um grave LCA e até já atuou 16 minutos desde seu retorno. Agora, já 100%, deve ganhar mais minutos. Já o volante Pulgar se machucou na derrota para o Bayern e deve ficar pelo menos dois meses fora de ação. O lateral-direito Wesley, por sua vez, está em vias de fechar com a Roma (ITA), sendo outra baixa para o time da Gávea. LEIA MAIS: Coluna de Felipe David Rocha: O orçamento, como já imaginávamos, falou mais alto. Deu Europa E Botafogo, Fluminense e Vasco? Ainda na Zona Sul, o Botafogo está repleto de mudanças. Afinal, trocou de treinador após cair nas oitavas de final do Mundial, anunciando a saída de Renato Paiva e a chegada de Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira. Quanto ao elenco, o zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus deixaram o clube rumo ao futebol europeu. Nas chegadas, o Glorioso anunciou o meia-atacante Jordan Barrera, do Junior (COL). Outros reforços chegaram, como os meias Joaquin Correa e Álvaro Montoro e o atacante Arthur Cabral. No entanto, os jogadores já atuaram pelo Botafogo nos EUA. Seguindo os times que disputaram o Mundial, o Fluminense é o que menos mudou. Ganhou o reforço de Soteldo, ex-Santos, que se lesionou antes mesmo de estrear e ficou fora de toda a fase de grupos da Copa do Mundo. O craque Arias, após ser destaque na competição, pode estar de malas prontas para o Wolverhampton.

Migrando para a Zona Norte do RJ, o Vasco tem algumas mudanças. A camisa 10, afinal, está de novo dono. Payet deixou o clube após rescindir o contrato (que já estava no fim), e Coutinho foi contratado em definitivo junto ao Aston Villa (ING). Assim, o Pequeno Príncipe passa a vestir a camisa eternizada pelo maior ídolo do clube, Roberto Dinamite. A única contratação anunciada até o momento foi a do volante Thiago Mendes, ex-Al-Rayyan (CAT). Boas notícias são os retornos do ponta David e do meia Estrella, que estavam desde 2024 fora de ação. Já Adson, porém, fraturou a tíbia da perna direita e não deve mais atuar na temporada. São Paulo Do RJ para SP: o Palmeiras se despediu do craque Estêvão, que agora passa a ser oficialmente jogador do Chelsea. No entanto, anunciou a contratação do também ponta Ramón Sosa, ex-Nottingham Forest (ING). O atacante Paulinho, por sua vez, deverá perder o restante da temporada por passar por uma nova cirurgia na canela direita. Já o São Paulo ainda não anunciou reforços, mas tem o atacante argentino Gonzalo Tapia, do River Plate (ARG), na mira. O Tricolor paulista ainda deu adeus ao lateral-direito Igor Vinícius, ao zagueiro Ruan (devolvido ao Sassuolo, da Itália), ao meia Matheus Alves (vendido ao CSKA, da Rússia), e ao meia Liziero, que viu seu vínculo encerrar. Há, porém, troca de comando: Hernán Crespo retornou ao clube para substituir o técnico Luis Zubeldía, demitido após derrota para o Vasco, na última rodada do Brasileirão antes da parada para o Mundial.

O Corinthians, décimo no Brasileirão, também não anunciou chegadas, apesar de ver três jogadores saindo. O meia Igor Coronado rescindiu seu vínculo, enquanto o lateral-esquerdo Diego Palacios foi para o Austin (EUA). Já o atacante Giovane foi para o Hellas Verona (ITA). Carlos Vinicius, atacante ex-Fulham (ING), pode chegar. Também há novidades no Santos. Afinal, o time renovou com Neymar até o fim da temporada e ainda contratou o lateral-direito Igor Vinícius (ex-São Paulo) e o volante Willian Arão, ex-Panathinaikos (GRE). O meia Ed Carlos se mudou para o Botafogo-SP, o lateral-esquerdo Kevyson foi emprestado ao Sport, e, por fim, o ponta Gabriel Verón foi devolvido ao Porto (POR). Times do interior No Red Bull Bragantino, Douglas Mendes e Léo Realpe deixaram o clube, enquanto chegaram o zagueiro Gustavo Marques (ex-Benfica, de Portugal), e o meia Bruninho – este, de volta após empréstimo no Cercle Brugge (BEL). Já o Mirassol trouxe o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, do Fortaleza, e deu adeus a Luiz Felipe e Zé Vitor.

Minas Gerais No Cruzeiro, não há muitas novidades. A boa notícia para o atual vice-líder do Brasileirão fica por conta do retorno do meia Japa aos treinos. O jovem de 21 anos ainda não atuou na temporada por conta de uma lesão no tendão da coxa esquerda. A Raposa, aliás, anunciou a contratação em definitivo de Marquinhos, que estava emprestado pelo Arsenal (ING). Antes da paralisação, os atacantes Dudu e Dinenno haviam deixado o clube. O destino de Dudu? Exatamente o Atlético-MG. O atacante de 33 anos estreou pelo Galo na última partida antes da paralisação, em vitória por 2 a 0 sobre o Inter, atuando por 77 minutos. Não há novas negociações no que tange chegadas e saídas no Atlético. Rio Grande do Sul O Grêmio tem dois nomes chegando para o elenco: o volante Alex Santana, que chega por empréstimo junto ao Corinthians, e o meia Carballo. O meio-campista chileno está de volta após empréstimo ao New York Red Bulls (EUA). Não há saídas, porém.