Brasileirão 2024: relembre quem foi o campeão, os rebaixados e mais

Além da campanha de título do alvinegro carioca, diversas outras equipes tiveram destaque no cenário nacional, como o Fortaleza que fez uma campanha invicta em casa, o Corinthians que se reconstruiu com a chegada de Memphins Depay, entre outros. Brasileirão 2024: o campeão Após idas para a Série B, o Botafogo já vinha de uma reconstrução constante já em 2023, porém, após um segundo turno decepcionante para os seus torcedores, acabou perdendo o título para o Palmeiras. Dentro do elenco que contou com as permanências de peças importantes, trouxe jogadores que vieram mudar o patamar da equipe com intuito de conseguir títulos de primeira prateleira, casos de Thiago Almada e Alex Telles. Botafogo se porta como campeão e reafirma condição de favorito; CONFIRA



Com uma campanha de 23 vitórias, 10 empates e cinco derrotas, em mais uma uma temporada os principais algozes da estrela solitária foi o Palmeiras. Os dois clubes disputavam o título até a 38ª rodada, a última do campeonato. E com uma vitória sobre o São Paulo, o Botafogo, que na época era treinado por Artur Jorge, conseguiu soltar o grito de campeão, e comemorar seu terceiro título da competição. Brasileirão 2024: destaque Na vasta história que fermentou o acontecimento que foi o Brasileirão 2024, diversas equipes e evento ficaram marcados no histórico do torneio. Um destes casos foi a chegada do holandês Memphins Depay no Corinthians.

Conhecido no mundo da bola, Depay chegou em um momento em que o Corinthians estava lutando contra o rebaixamento, o que surpreendeu seus adversários, pois, com uma provável queda, o clube ainda teria que contar com astronômico salario do craque. Atacantes do Flamengo se inspiram em Pedro, perto do retorno; VEJA

Além de Depay, a chegada de Hugo Souza, substituindo o ídolo Cassio e a ascensão de Yuri Alberto foram importantes para a permanência do clube paulista na Série A, com vaga em competições internacionais.