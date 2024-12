Botafogo é campeão brasileiro da Série A de 2024

O Botafogo é campeão do Campeonato Brasileiro de 2024 / Crédito: Reprodução/ DANIEL RAMALHO / AFP

Com uma campanha mágica e sem tropeços desastrosos ao longo do caminho, o Botafogo se sagrou campeão brasileiro de 2024 na última rodada do Brasileirão, ao vencer com o São Paulo por 2 a 1, com gol anotado por Savarino aos 37 minutos do primeiro tempo, William Gomes descontando para o time paulista e Gregore colocando o Glorioso na frente do placar nos acréscimos no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Com o fim da competição, a equipe carioca alcançou seu terceiro título nacional. Muito mais do que o título da Libertadores da América; SAIBA MAIS



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Grande algoz do Glorioso em 2023, o Palmeiras manteve-se na disputa até as últimas rodadas, tentando impedir a conquista. No entanto, uma derrota no confronto direto na 36ª rodada, culminou na vice colocação após dois títulos seguidos.

Uma semana histórica para o Botafogo Com motivos de sobra para celebrar, o Botafogo conquistou dois títulos de grande relevância em menos de oito dias. No último sábado de novembro, após vencer o Atlético-MG por 3 a 0, a equipe levantou sua primeira taça da Copa Libertadores. Dominância no Campeonato Brasileiro Diferentemente do Brasileirão de 2023, o Botafogo demonstrou uma postura dominante ao longo de 2024 para conquistar seu terceiro título brasileiro – o último havia sido em 1995. Na liderança desde a 23ª rodada, o Botafogo foi ameaçado apenas na 35ª rodada, quando perdeu a ponta para o Palmeiras. Porém, uma vitória por 3 a 1 no Allianz Parque recolocou o time no topo da tabela, consolidando o caminho para a conquista antecipada.

A campanha deste ano foi marcada por uma diferença significativa em relação a 2023, quando, contra o mesmo Palmeiras, o Botafogo sofreu uma derrota crucial que não apenas custou o título como também fez a equipe terminar o campeonato na quinta colocação. Destaques do time campeão Ao falar sobre o título brasileiro do Botafogo, é impossível não destacar o protagonismo de Luís Henrique. Contratado no início de 2024 como grande estrela, o jogador encerrou o ano como artilheiro do time no Brasileirão, acumulando convocações para a seleção brasileira e marcando um gol decisivo na final histórica da Copa Libertadores. Com Milito e Guardiola, VEJA os 10 técnicos em pior fase no futebol mundial



Outro nome de destaque é o atacante Igor Jesus, que chegou ao clube em julho e rapidamente caiu nas graças da torcida. O jogador conquistou a vaga de Tiquinho Soares, marcou gols importantes e também foi convocado para vestir a camisa da Seleção. Entre os jogadores estrangeiros, Thiago Almada brilhou como maestro da equipe. Descoberto por John Textor no X (antigo Twitter), Almada foi a maior contratação do futebol brasileiro e comandou o meio-campo alvinegro. Na defesa, o argentino Barboza e o angolano Bastos formaram uma das zagas mais sólidas de 2024. John Textor: o dono polêmico que virou ídolo Um dos nomes mais marcantes desta fase vitoriosa do Botafogo não entra em campo nem calça chuteiras. O norte-americano John Textor, que comprou o clube em março de 2022, certamente tinha grandes planos para o time, mas nem ele poderia imaginar que os resultados chegariam de forma tão rápida.