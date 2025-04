Atacantes do Flamengo se inspiram em Pedro, perto do retorno

Camisa 9 do Rubro-Negro está em fase final de recuperação da grave lesão no joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia no ano passado

Pedro tem grande chance de voltar a jogar em abril, como dito pelo técnico Filipe Luís em coletiva após empate do Flamengo com o Internacional, no último sábado, pela estreia do Brasileirão. O camisa 9 será uma das principais armas de ataque e ainda terá concorrência. No entanto, os atacantes rubro-negros Juninho e Wallace Yan, se inspiram no atleta, que passou por grave lesão no joelho em 2024.

“Desde que vim para o Flamengo, sabia da disputa que teria com jogadores daqui. Principalmente o Pedro, que sou fã. É o 9 da nossa Seleção. É um cara que acredito que pode estar na Seleção Brasileira. Todos nós estamos aqui para ajudá-lo. E eu sou mais um que está aqui para isso. O Flamengo é assim. É recheado de qualidades no grupo. O Filipe tem peças importantes e sabe o que vai fazer jogo a jogo”, disse Juninho, em entrevista na zona mista do Maracanã.