Botafogo se porta como campeão e reafirma condição de favorito

O Botafogo logrou êxito em sua primeira missão de 2025: começar a temporada com a imagem de 2024. Durante o triênio 2023/2024/2025, a SAF ignorou solenemente o falido Campeonato Carioca, decisão correta para um clube com grandes ambições. Terminar em nono lugar no Estadual sacramentou uma estratégia imperativa. Afinal, o Glorioso ganhou um mês para realizar uma pré-temporada decente enquanto os rivais se matavam por uma taça que, no dia seguinte, some na poeira do tempo. Lamentavelmente, por tabela, nesta temporada, a Supercopa do Brasil e a Recopa entraram no mesmo balaio e foram esvaziadas. Mas vamos ao Allianz Parque, onde o Mais Tradicional, enfim, debutou, neste ano.

O Palmeiras, mesmo em crise e em uma curva descendente, merece todo o respeito do mundo. A qualquer momento, o Alviverde pode se reerguer e retomar o protagonismo. O Porco tem bala na agulha para voltar a ficar no topo. É o clube com mais investimento, boas gestões, fartas opções no elenco, jogadores entrosados e um técnico extremamente vencedor há cinco anos nas trincheiras do antigo Parque Antártica. Nesta circunstância, é preciso valorizar o ponto obtido na casa do Palestra, na primeira rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. No entanto, o Botafogo foi além de um score zerado. O Alvinegro controlou as ações e só não venceu o match por um acidente. O time contemplou a torcida com uma exibição coletiva que reafirma a sua condição de atual campeão nacional e da Copa Libertadores.