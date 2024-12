Brasileirão 2025: quais times disputarão a Série A e Série B?

Definição de equipes que irão jogar a primeira e a segunda divisão do futebol brasileirão ocorreu neste domingo, 8, com o encerramento da Série A de 2024

O final da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, de 2024 definiu não somente o título do Botafogo neste domingo, 8, mas também os próximos participantes das duas primeiras divisões do futebol nacional.

Da Série B para a Série A, a elite do futebol brasileiro, ascenderam Santos, Mirassol, Sport e Ceará. As outras 16 vagas foram definidas pelos 16 primeiros colocados na Série A 2024, ficando o 14°, 15° e 16° indefinidos até a rodada final, a 38ª, que ocorreu neste domingo.

Atlético-MG, Atlético-PR, Fluminense, Juventude e RB Bragantino chegaram na rodada final com chances de cair. O Galo venceu o Furacão no confronto direto que rebaixou o time paranaense. O Bragantino, que começou a rodada decisiva no Z-4, goleou o já rebaixado Criciúma. Por sua vez, o Fluminense não só escapou com a vitória sobre o vice-campeão Palmeiras, mas também conquistou a vaga para a Copa Sul-Americana.



Com os rebaixamentos de Athletico-PR, Criciúma, Atlético-GO e Cuiabá, a Série B teve então seus participantes fechados para 2025. Conquistaram o acesso da Série C para a Série B: Remo, Volta Redonda, Ferroviária e Athletic; e permaneceram na segunda divisão: Novorizontino, Goiás, Operário, América-MG, Vila Nova, Avaí, Amazonas, Coritiba, Paysandu, Botafogo-SP, Chapecoense e CRB.

