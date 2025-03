Clubes pedem à CBF adiamento de jogos do Brasileirão antes do Mundial

Os quatro clubes consideram diferença no fuso horário, tempo de deslocamento e adaptação como primordiais para a competição.

Em uma carta conjunta, Botafogo , Flamengo , Fluminense e Palmeiras solicitaram à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o adiamento de seus jogos pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O quarteto, afinal, visa otimizar a preparação para o torneio da Fifa nos Estados Unidos.

O Mundial de Clubes terá início no dia 14 de junho e irá até julho. Botafogo e Palmeiras farão suas estreias no dia seguinte, contra Seattle Sounders (EUA) e Porto (POR), respectivamente. Já o Flamengo encara o Esperánce (TUN) no dia 16, enquanto o Fluminense jogará contra o Borussia Dortmund (ALE) dia 17 de junho.

Os adiamentos solicitados são referentes à 11ª rodada, como aponta a tabela prévia da CBF, no fim de semana dos dias 30/5 e 1/6. Ela será antes da segunda Data-Fifa do ano, entre 2 e 10 de junho. Assim, Fluminense x Ceará, Botafogo x Mirassol, Palmeiras x Juventude e Sport x Flamengo não devem acontecer em suas datas originais.

