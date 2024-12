Em 2025, Série A terá cinco nordestinos pela primeira vez na história dos pontos corridos

Após vencer o Fortaleza na noite deste domingo, 1° de dezembro, diante de sua torcida, no Barradão, o Vitória assegurou sua permanência na Série A para 2025, que será história para a região Nordeste. Com isso, a próxima edição do Campeonato Brasileiro contará com cinco nordestinos na elite nacional, feito inédito na era dos pontos corridos. Além do Leão da Barra, Fortaleza e Bahia seguem na primeira divisão, agora acompanhados de Sport e Ceará, que conquistaram o acesso.

A dupla tricolor que completava o trio nordestino nessa Série A fez teve um campeonato sem riscos e garantiu cedo sua continuidade na Série A. Via Série B, o Leão da Ilha e Vovô confirmaram seus acessos em uma rodada final emocionante, em terceiro e quarto lugar, respectivamente.