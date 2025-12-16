Novo presidente do Sport diz estar "apalavrado" com Léo Condé, ex-Ceará

Novo presidente do Sport diz estar "apalavrado" com Léo Condé, ex-CearáTreinador mais longevo do Vovô nos últimos anos está próximo de ser anunciado como novo comandante do Leão da Ilha
Eleito na noite desta segunda-feira, 15, Matheus Souto Maior, novo presidente do Sport, disse estar apalavrado com Léo Condé, ex-técnico do Vovô, que deixou a equipe cearense após o rebaixamento à Série B do Brasileirão, para comandar o time pernambucano em 2026.
O clube rubro-negro também fechou a contratação de um novo executivo de futebol, Júlio Rondineli, ex-Juventude, que deve ser anunciado junto a Condé. A expectativa é de que os dois profissionais já estejam em Recife na próxima sexta-feira, 19, data que coincide com a posse de Souto como mandatário do Sport.
"Não está tudo certo ainda, mas eu diria que a gente tem um bom caminho andado com eles. Mas faltam alguns detalhes que só poderiam ser tomados quando terminasse a eleição. Agora a gente vai para cima e vamos tentar fechar o mais rápido possível, tanto com o executivo quanto com o treinador", afirmou o agora presidente do Leão.
Leia mais
O nome de Condé ganhou força após o treinador de 47 anos não ter o seu contrato renovado com o Ceará na última semana. Com o anúncio de que ambas as partes optaram pelo fim do trabalho, o mineiro ficou livre no mercado e agora pode parar no rival nordestino, que briga junto do Alvinegro pelo retorno à Série A.
Com dois acessos recentes para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, em 2023, no comando do Vitória, e em 2024, à frente do Ceará, Condé permaneceu no comando técnico do escrete cearense por 1 ano e cinco meses, sendo o recordista nesse quesito, no século XXI, pelo time da João Pessoa.
O técnico ainda soma passagens por clubes como Tupi-MG, Caldense, Sampaio Corrêa, Bragantino, Goiás, CRB, Paysandu, Botafogo-SP e Novorizontino.