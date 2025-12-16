Novo presidente do Sport diz estar "apalavrado" com Léo Condé, ex-Ceará

FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-10-2025: Léo Condé Ceará x Cruzeiro empatam pela Serie A do Brasileirão no Estádio Castelão. (Foto: Samuel Setubal/O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Eleito na noite desta segunda-feira, 15, Matheus Souto Maior, novo presidente do Sport, disse estar apalavrado com Léo Condé, ex-técnico do Vovô, que deixou a equipe cearense após o rebaixamento à Série B do Brasileirão, para comandar o time pernambucano em 2026. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp O clube rubro-negro também fechou a contratação de um novo executivo de futebol, Júlio Rondineli, ex-Juventude, que deve ser anunciado junto a Condé. A expectativa é de que os dois profissionais já estejam em Recife na próxima sexta-feira, 19, data que coincide com a posse de Souto como mandatário do Sport.