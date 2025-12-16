Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novo presidente do Sport diz estar "apalavrado" com Léo Condé, ex-Ceará

Treinador mais longevo do Vovô nos últimos anos está próximo de ser anunciado como novo comandante do Leão da Ilha
Atualizado às Autor Filipe Vasconcelos
Eleito na noite desta segunda-feira, 15, Matheus Souto Maior, novo presidente do Sport, disse estar apalavrado com Léo Condé, ex-técnico do Vovô, que deixou a equipe cearense após o rebaixamento à Série B do Brasileirão, para comandar o time pernambucano em 2026.

O clube rubro-negro também fechou a contratação de um novo executivo de futebol, Júlio Rondineli, ex-Juventude, que deve ser anunciado junto a Condé. A expectativa é de que os dois profissionais já estejam em Recife na próxima sexta-feira, 19, data que coincide com a posse de Souto como mandatário do Sport.

"Não está tudo certo ainda, mas eu diria que a gente tem um bom caminho andado com eles. Mas faltam alguns detalhes que só poderiam ser tomados quando terminasse a eleição. Agora a gente vai para cima e vamos tentar fechar o mais rápido possível, tanto com o executivo quanto com o treinador", afirmou o agora presidente do Leão.

O nome de Condé ganhou força após o treinador de 47 anos não ter o seu contrato renovado com o Ceará na última semana. Com o anúncio de que ambas as partes optaram pelo fim do trabalho, o mineiro ficou livre no mercado e agora pode parar no rival nordestino, que briga junto do Alvinegro pelo retorno à Série A.

Com dois acessos recentes para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, em 2023, no comando do Vitória, e em 2024, à frente do Ceará, Condé permaneceu no comando técnico do escrete cearense por 1 ano e cinco meses, sendo o recordista nesse quesito, no século XXI, pelo time da João Pessoa.

O técnico ainda soma passagens por clubes como Tupi-MG, Caldense, Sampaio Corrêa, Bragantino, Goiás, CRB, Paysandu, Botafogo-SP e Novorizontino.

 

