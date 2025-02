Contratação mais cara do Sport, Christian Rivera se envolve em acidente de carro

Anuncio do meia colombiano pelo Sport / Crédito: reprodução: Sport Club do Recife

O volante Christian Rivera, do Sport, se envolveu em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, 19, em Recife. A colisão ocorreu na BR-101 enquanto o jogador se dirigia ao centro de treinamento do Sport. Além de Rivera, estavam no carro um motorista do clube, que guiava o veículo, o empresário do atleta e o zagueiro João Cunha. De acordo com informações da imprensa pernambucana, todos os ocupantes do carro passam bem e não houve gravidade no acidente.

Todas as pessoas que estavam no carro foram encaminhadas ao Hospital Memorial São José, localizado no centro do Recife. O grupo passa por supervisão medica do local e acompanhamento do Departamento Médico da equipe.

Confira nota oficial do Sport sobre o assunto: O Sport Club do Recife informa que, no início da tarde desta quarta-feira (19), os atletas Christian Rivera e Lucas Cunha estiveram envolvidos em um acidente de carro a caminho do Centro de Treinamento. O veículo era conduzido por um funcionário do Clube. Todos os envolvidos foram prontamente encaminhados a um hospital particular no Recife para avaliação médica e passam bem. Por precaução, Christian Rivera, Lucas Cunha e o funcionário do Clube passarão por uma bateria de exames para atestar plenamente suas condições físicas.