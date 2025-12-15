Mozart celebra acerto com o Ceará e diz: "Time do povo, com torcida fantástica"

O novo treinador do Vovô destacou o desejo de repetir em 2026 o que conseguiu em 2025 com o Coritiba: ser campeão da Série B

Novo treinador do Ceará, Mozart celebrou o acerto com o Vovô e destacou o fator torcida como algo importante em sua decisão. O comandante, em entrevista à ESPN, também desejou que seu desempenho em 2026 no Alvinegro seja “tão extraordinário” quanto foi em 2025, ano em que se consagrou campeão da Série B pelo Coritiba.

“Estou muito feliz com o meu acerto com o Ceará. Um time do povo, com uma torcida fantástica e apaixonada. E eu peço a Deus que 2026 seja tão extraordinário quanto foi em 2025”, disse Mozart em conversa com o SportsCenter, da ESPN.