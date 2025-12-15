Mozart celebra acerto com o Ceará e diz: "Time do povo, com torcida fantástica"O novo treinador do Vovô destacou o desejo de repetir em 2026 o que conseguiu em 2025 com o Coritiba: ser campeão da Série B
Novo treinador do Ceará, Mozart celebrou o acerto com o Vovô e destacou o fator torcida como algo importante em sua decisão. O comandante, em entrevista à ESPN, também desejou que seu desempenho em 2026 no Alvinegro seja “tão extraordinário” quanto foi em 2025, ano em que se consagrou campeão da Série B pelo Coritiba.
“Estou muito feliz com o meu acerto com o Ceará. Um time do povo, com uma torcida fantástica e apaixonada. E eu peço a Deus que 2026 seja tão extraordinário quanto foi em 2025”, disse Mozart em conversa com o SportsCenter, da ESPN.
Mozart chega ao Ceará com contrato até o final da temporada de 2026. O comandante terá como principal missão recolocar o Vovô na elite nacional do Campeonato Brasileiro, algo que conseguiu em 2023 e 2024, com Mirassol e Coritiba, respectivamente.
Além da disputa da Série B, Mozart também terá outras missões em Porangabuçu. Uma delas é manter a hegemonia estadual do Vovô, que tem, atualmente, um título a mais que o Fortaleza no Campeonato Cearense. Copa do Nordeste e Copa do Brasil são os outros torneios que preenchem o calendário do clube em 2026.