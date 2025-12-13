Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará quer negociar novo empréstimo de Zanocelo com Santos, mas vê cenário difícil

Ceará quer negociar novo empréstimo de Zanocelo com Santos, mas vê cenário difícil

Ao todo, o volante disputou 15 jogos pelo Vovô em 2025, somando um gol e 1.089 minutos em campo. Ele vem recebendo sondagens de clubes da Série A e do exterior
Atualizado às Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

De olho em montar uma "espinha dorsal" para 2026, o Ceará tem interesse em manter o volante Vinicius Zanocelo no elenco, conforme apurou o Esportes O POVO. Internamente, a diretoria aprovou o desempenho do jogador na reta final da Série A 2025 e quer negociar um novo empréstimo com o Santos, clube que detém os direitos do atleta.

Todavia, a situação não é das mais fáceis. Ainda de acordo com a apuração, o Peixe não tem intenção de utilizar o meio-campista na próxima temporada, mas entende que ele se valorizou no mercado após a passagem pelo Vovô. Por isso, visa uma negociação em definitivo — molde que não se encaixaria nas possibilidades do clube cearense.

Leia mais

Zanocelo, por sinal, vem recebendo sondagens de clubes da Série A e do exterior. Ao todo, ele disputou 15 jogos pelo Ceará neste ano, somando um gol e 1.089 minutos em campo pela equipe. Além do Alvinegro, o volante já vestiu as camisas de Ponte Preta, Ferroviária, Fortaleza e Estoril, de Portugal, na carreira.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar