Ceará quer negociar novo empréstimo de Zanocelo com Santos, mas vê cenário difícil

Ao todo, o volante disputou 15 jogos pelo Vovô em 2025, somando um gol e 1.089 minutos em campo. Ele vem recebendo sondagens de clubes da Série A e do exterior

De olho em montar uma "espinha dorsal" para 2026, o Ceará tem interesse em manter o volante Vinicius Zanocelo no elenco, conforme apurou o Esportes O POVO. Internamente, a diretoria aprovou o desempenho do jogador na reta final da Série A 2025 e quer negociar um novo empréstimo com o Santos, clube que detém os direitos do atleta.

Todavia, a situação não é das mais fáceis. Ainda de acordo com a apuração, o Peixe não tem intenção de utilizar o meio-campista na próxima temporada, mas entende que ele se valorizou no mercado após a passagem pelo Vovô. Por isso, visa uma negociação em definitivo — molde que não se encaixaria nas possibilidades do clube cearense.