Brasil x Japão ao vivo: onde assistir e horário do amistoso

Brasil enfrenta Japão em amistoso nesta terça-feira, 14; confira onde assistir ao vivo / Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O Brasil enfrenta o Japão nesta terça-feira, 14 de outubro (14/10), em jogo preparatório para a Copa do Mundo 2026. A partida será disputada na cidade de Tóquio, na capital japonesa, e inicia às 7h30min (horário de Brasília). O Mundial de 2026, realizado nos Estados Unidos, Canadá e México, começa em 11 de junho do próximo ano. Será a primeira edição com 48 seleções, conforme decisão da Fifa.