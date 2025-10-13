Brasil x Japão ao vivo: onde assistir e horário do amistoso

Brasil x Japão ao vivo: horário e onde assistir ao amistoso desta terçaSeleção brasileira enfrenta o Japão nesta terça-feira, 14 de outubro (14/10); veja onde assistir ao vivo ao amistoso e horário do jogo
O Brasil enfrenta o Japão nesta terça-feira, 14 de outubro (14/10), em jogo preparatório para a Copa do Mundo 2026. A partida será disputada na cidade de Tóquio, na capital japonesa, e inicia às 7h30min (horário de Brasília).
O Mundial de 2026, realizado nos Estados Unidos, Canadá e México, começa em 11 de junho do próximo ano. Será a primeira edição com 48 seleções, conforme decisão da Fifa.
Confira os detalhes do Brasil contra o Japão em disputa amistosa:
Brasil x Japão: onde assistir ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo online no Globoplay, plataforma de streaming da Globo, e no canal do YouTube CazéTV.
A Cazé TV adquiriu os direitos de transmissão de todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026 junto à Fifa, sendo única detentora de 100% das partidas previstas no torneio.
A Globo e o SBT, por exemplo, terão limites em suas exibições em duelos por rodada ou fase.
Brasil x Japão: amistosos para a Copa do Mundo 2026
O Brasil aproveita os últimos compromissos para testes de atletas e táticas antes da Copa do Mundo 2026. Esta é a penúltima Data Fifa de 2025, que ainda tem mais uma pausa de futebol internacional reservada para novembro.
Antes da partida contra o Japão, a seleção enfrentou a Coreia do Sul e brilhou com um placar de 5 x 0 na sexta-feira, 10. Os gols foram de Estêvão (2), Rodrygo (2) e Vinicius Jr.
Brasil x Japão - amistoso preparatório para Copa do Mundo 2026
- Data: terça-feira, 14 de outubro
- Local: Estádio de Tóquio, no Japão
- Horário: 7h30min (horário de Brasília)
- Onde assistir ao vivo: plataforma de streaming Globoplay e o canal do YouTube CazéTV