Brasil x Japão ao vivo: onde assistir e horário do amistoso

Seleção brasileira enfrenta o Japão nesta terça-feira, 14 de outubro (14/10); veja onde assistir ao vivo ao amistoso e horário do jogo
O Brasil enfrenta o Japão nesta terça-feira, 14 de outubro (14/10), em jogo preparatório para a Copa do Mundo 2026. A partida será disputada na cidade de Tóquio, na capital japonesa, e inicia às 7h30min (horário de Brasília).

O Mundial de 2026, realizado nos Estados Unidos, Canadá e México, começa em 11 de junho do próximo ano. Será a primeira edição com 48 seleções, conforme decisão da Fifa.

Confira os detalhes do Brasil contra o Japão em disputa amistosa:

Brasil x Japão: onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo online no Globoplay, plataforma de streaming da Globo, e no canal do YouTube CazéTV

A Cazé TV adquiriu os direitos de transmissão de todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026 junto à Fifa, sendo única detentora de 100% das partidas previstas no torneio.

A Globo e o SBT, por exemplo, terão limites em suas exibições em duelos por rodada ou fase.

Brasil x Japão: amistosos para a Copa do Mundo 2026

O Brasil aproveita os últimos compromissos para testes de atletas e táticas antes da Copa do Mundo 2026. Esta é a penúltima Data Fifa de 2025, que ainda tem mais uma pausa de futebol internacional reservada para novembro.

Antes da partida contra o Japão, a seleção enfrentou a Coreia do Sul e brilhou com um placar de 5 x 0 na sexta-feira, 10. Os gols foram de Estêvão (2), Rodrygo (2) e Vinicius Jr.

Brasil x Japão - amistoso preparatório para Copa do Mundo 2026

  • Data: terça-feira, 14 de outubro
  • Local: Estádio de Tóquio, no Japão
  • Horário: 7h30min (horário de Brasília)
  • Onde assistir ao vivo: plataforma de streaming Globoplay e o canal do YouTube CazéTV

