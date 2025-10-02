Saiba o valor dos ingressos para Copa do Mundo 2026

Valores foram revelados após abertura da primeira fase de vendas; Competição será disputada nos EUA, México e Canadá

Além disso, haverá variação do preço por país-sede. O Canadá terá o ingresso mais barato, entre R$ 1.893 a R$ 9.300. Na sequência, o México tem o ticket custando R$ 1.972 a R$ 9.727. Por fim, os EUA com preços entre R$ 2.985 a R$ 14.577, a depender da categoria no estádio oficial da Copa do Mundo de 2026.

Os torcedores já podem organizar as suas finanças para a Copa do Mundo de 2026. De acordo com o site “The Athletic”, dos EUA, os ingressos mais baratos custarão US$ 60, cerca de R$ 320, para jogos na fase de grupos e nos setores menos privilegiados. Já o preço mais alto poderá ultrapassar os R$33 mil. O início da competição será no dia 11 de junho.

Logicamente, os preços aumentam de acordo com o avanço da Copa do Mundo. Na grande decisão, que será no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 26 de julho de 2026, terá os ingressos mais caros. Os preços variam de US$ 2030, quase R$11 mil, a US$ 6.370, cerca de R$ 34 mil.

Ingressos na Copa do Mundo

16 avos de final: US$ 125 a US$ 665 (R$ 666 a R$ 3.500)

Oitavas de final: US$ 170 a US$ 890 (R$ 900 a R$ 4.700)

Quartas de final: US$ 275 a US$ 1.690 (R$ 1.500 a R$ 9.000)

Semifinais: US$ 420 a US$ 2.780 (R$ 2.200 a R$ 15.000)

Final: US$ 2.030 a US$ 6.370 (R$ 11.000 a R$ 34.000)

Disputa

Os ingressos a partir de US$ 60 ficaram disponíveis apenas para algumas partidas específicas da fase de grupos. Aliás, torcedores relataram longas filas virtuais e a dificuldade para conseguir os lugares mais acessíveis.

No entanto, os valores ainda podem sofrer alterações de acordo com a demanda. Pacotes especiais para acompanhar todas as partidas de seleções como Brasil e Argentina também estão sendo comercializados, com valores que ultrapassam R$ 900 por ingresso.