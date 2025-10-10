Quarteto brilha e Brasil faz 5 a 0 na Coreia do Sul em amistoso

O grupo verde e amarelo disputará mais uma partida amistosa em terras asiáticas na próxima terça-feira, quando irá enfrentar o Japão às 7h30min, no estádio Ajinomoto, em Tóquio

Com o resultado, o técnico italiano Carlo Ancelotti alcança sua terceira vitória no comando da seleção em cinco jogos, somando ainda um empate e uma derrota. Nesse período, o Brasil marcou nove gols e sofreu apenas um — justamente no revés diante da Bolívia.

Em uma grande atuação ofensiva, o Brasil reencontrou o caminho das vitórias em grande estilo ao golear a Coreia do Sul por 5 a 0 em amistoso na manhã desta sexta-feira, 10, no estádio Sang-am, em Seul. Estevão e Rodrygo marcaram dois gols cada, e Vinicius Júnior fechou a goleada, confirmando o domínio da Seleção no amistoso.

O grupo verde e amarelo disputará mais uma partida amistosa em terras asiáticas na próxima terça-feira, quando irá enfrentar o Japão às 7h30min, no estádio Ajinomoto, em Tóquio.

Coreia do Sul x Brasil: como foi o jogo

Com uma proposta de grande força ofensiva, o Brasil não teve dificuldades em, desde o início da partida, dominar a posse de bola e as principais ações do jogo, apesar do frio e da chuva. A Coreia do Sul apenas se retraiu ao campo defensivo, mas deixava espaços para que o grupo brasileiro pudesse tentar chegar ao primeiro gol, o que logo aconteceu.

Aos 12 minutos, após uma chegada ao ataque com velocidade, Bruno Guimarães deu uma bela assistência para Estevão abrir o placar em Seoul. Cinco minutos depois, Casemiro ainda chegou a ampliar o marcador, mas foi sinalizado o impedimento na jogada, o que não desanimou o Brasil em seguir em busca do segundo tento. Ele foi marcado aos 41 minutos por Rodrygo com uma assinatura do Real Madrid, já que a jogada envolveu Vinícius Júnior e Casemiro até chegar no camisa 10.

No segundo tempo, a goleada foi decretada de maneira rápida: em menos de cinco minutos de bola rolando. Mesmo sem mudanças, a equipe de Ancelotti seguiu mostrando um alto volume de jogo ofensivo e logo no primeiro minuto da etapa final Estevão fez o seu segundo gol. Pouco depois da comemoração, aos três minutos, Rodrygo também alcançou o seu segundo tento na partida, o que então deixou a seleção mais confortável no restante da goleada.