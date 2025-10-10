Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quarteto brilha e Brasil faz 5 a 0 na Coreia do Sul em amistoso

O grupo verde e amarelo disputará mais uma partida amistosa em terras asiáticas na próxima terça-feira, quando irá enfrentar o Japão às 7h30min, no estádio Ajinomoto, em Tóquio
Autor Iara Costa
Iara Costa
Em uma grande atuação ofensiva, o Brasil reencontrou o caminho das vitórias em grande estilo ao golear a Coreia do Sul por 5 a 0 em amistoso na manhã desta sexta-feira, 10, no estádio Sang-am, em Seul. Estevão e Rodrygo marcaram dois gols cada, e Vinicius Júnior fechou a goleada, confirmando o domínio da Seleção no amistoso.

Com o resultado, o técnico italiano Carlo Ancelotti alcança sua terceira vitória no comando da seleção em cinco jogos, somando ainda um empate e uma derrota. Nesse período, o Brasil marcou nove gols e sofreu apenas um — justamente no revés diante da Bolívia.

O grupo verde e amarelo disputará mais uma partida amistosa em terras asiáticas na próxima terça-feira, quando irá enfrentar o Japão às 7h30min, no estádio Ajinomoto, em Tóquio.

Coreia do Sul x Brasil: como foi o jogo

Com uma proposta de grande força ofensiva, o Brasil não teve dificuldades em, desde o início da partida, dominar a posse de bola e as principais ações do jogo, apesar do frio e da chuva. A Coreia do Sul apenas se retraiu ao campo defensivo, mas deixava espaços para que o grupo brasileiro pudesse tentar chegar ao primeiro gol, o que logo aconteceu.

Aos 12 minutos, após uma chegada ao ataque com velocidade, Bruno Guimarães deu uma bela assistência para Estevão abrir o placar em Seoul. Cinco minutos depois, Casemiro ainda chegou a ampliar o marcador, mas foi sinalizado o impedimento na jogada, o que não desanimou o Brasil em seguir em busca do segundo tento. Ele foi marcado aos 41 minutos por Rodrygo com uma assinatura do Real Madrid, já que a jogada envolveu Vinícius Júnior e Casemiro até chegar no camisa 10. 

No segundo tempo, a goleada foi decretada de maneira rápida: em menos de cinco minutos de bola rolando. Mesmo sem mudanças, a equipe de Ancelotti seguiu mostrando um alto volume de jogo ofensivo e logo no primeiro minuto da etapa final Estevão fez o seu segundo gol. Pouco depois da comemoração, aos três minutos, Rodrygo também alcançou o seu segundo tento na partida, o que então deixou a seleção mais confortável no restante da goleada.

Com o placar praticamente garantido e sofrendo poucas ameaçadas de finalização dos donos da casa, Ancelotti usou o tempo restante de jogo para testar alguns atletas convocados. Entraram em campo Paulo Henrique, Carlos Augusto, Lucas Paquetá, André e até mesmo os atacantes Richarlison e Igor Jesus.

O Brasil conseguiu ainda, no entanto, balançar as redes mais uma vez antes do apito final. Aos 31 minutos, após um belo passe de distância e com efeito de Casemiro, Vinicius Júnior garantiu a goleada brasileira.

Ficha técnica

Coreia do Sul

4-4-2: Jo Hyeon-woo; Kim Min-jae (Park Jin), Cho Yu-min e Kim Ju-sung; Seol Young-woo, Lee Jae-sung (Kim Jin-Gyu), Hwang In-beom (Jens Castrop), Park Seung-ho (Won du-Jae) e Lee Kang-in (Lee dong-Gyeong); Lee Tae-seol e Son (Oh Hyeon-gyu). Técnico: Hong Myung-bo.

Brasil

4-2-4: Bento; Vitinho (Paulo Henrique), Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Carlos Augusto); Casemiro e Bruno Guimarães (André); Estêvão (Paquetá), Matheus Cunha (Igor Jesus), Vini Jr (Richarlison) e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti

Local: Estádio Copa do Mundo, Seul (KOR)

Árbitro: Aburahman Ibrahim Al-Jassim (QAT)

Assistentes: Taleb Salem Al-Marri (QAT) e Saoud Ahmed Almaqaleh (QAT)

VAR: Khamis Mohammed Al-Marri (QAT)

Gols: Estevão (12/1ºT) Rodrygo, 40’/1ºT (0-2); Estêvão, 1’/2ºT (0-3); Rodrygo, 3’/2ºT (0-4); Vini Jr, 32’/2ºT (0-5)

Cartões amarelos: Kim Ju-sung, Kim Min-jae, Won Du-Jae (KOR); Gabriel Magalhães (BRA)

