CazéTV terá patrocínio do Itaú na Copa do Mundo de 2026

Canal adquiriu os direitos de transmissão de todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026; Competição vai acontecer em novo formato / Crédito: Jogada 10

A CazéTV, que tem o direito de transmissão de todos os jogos da Copa do Mundo de 2026, tem o primeiro patrocinador confirmado. O Itaú Unibanco será um dos anunciantes do canal no Youtube durante as transmissões. A competição, que vai acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá com o formato de 48 equipes. O banco firmou uma parceria inédita com a CazéTV em março de 2025, com validade de três anos. A expectativa é reforçar a estratégia digital do banco pela proximidade com os torcedores em ambientes onde o futebol acontece.

Dessa forma, a primeira ação do Itaú com o canal aconteceu durante a transmissão da final da Copa do Mundo de Clubes este ano, entre Chelsea e Paris Saint-Germain. Ronaldo Fenômeno participou, diretamente dos Estados Unidos, ao lado de Casemiro e equipe. Assim, a parceria prevê inserções nas transmissões da Copa do Mundo FIFA, iniciativas proprietárias, branded content e novas soluções interativas que aproximam ainda mais os fãs do esporte. Copa do Mundo na CazéTV Liderado por Casimiro Miguel, o canal adquiriu os direitos de transmissão de todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026 junto à FIFA. A emissora, aliás, é a única detentora de 100% das partidas previstas no torneio. A Globo e o SBT, por exemplo, terão limites em suas exibições em duelos por rodada ou fase.