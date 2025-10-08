Copa do Mundo de 2026: veja quais são as seleções já classificadas

Copa do Mundo de 2026: veja quais são as seleções já classificadasO Egito, que venceu o Djibuti, tornou-se a 19ª seleção garantida na Copa do Mundo de 2026. Restam, ainda, 29 vagas
O Egito venceu o Djibuti nesta quarta-feira, 8, por 3 a 0, e se tornou a 19ª seleção classificada para a Copa do Mundo de 2026. Assim, restam 29 vagas disponíveis para o torneio, que será disputado no México, no Canadá e nos Estados Unidos. Confira as seleções classificadas por continente.
América do Sul (Conmebol)
Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai são as seleções sul-americanas que estão com o passe confirmado para o próximo Mundial. A Bolívia, sétima colocada nas Eliminatórias, disputará a repescagem em busca de uma vaga.
América Central e do Norte (Concacaf)
A Concacaf tem direito a seis vagas para o torneio. Por enquanto, apenas os países-sede (Canadá, Estados Unidos e México) estão garantidos na Copa do Mundo.
África (CAF)
O Egito se juntou à Tunísia e ao Marrocos como os africanos classificados para a competição. Restam seis vagas disponíveis às seleções da CAF (Confederação Africana de Futebol).
Ásia (AFC)
Austrália, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão são os representantes da AFC (Confederação Asiática de Futebol) garantidos na Copa. O continente possui ainda mais duas vagas em aberto.
Oceania (OFC)
A única vaga da Oceania já pertence à Nova Zelândia.
Europa (Uefa)
Os 16 representantes da Uefa ainda serão definidos.