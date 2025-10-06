Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trionda: entenda a nova tecnologia que foi implementada na bola da Copa do Mundo de 2026

Modelo da Adidas traz chip interno inédito que irá ajudar nas decisões da arbitragem
A Adidas apresentou recentemente a Trionda, a bola oficial da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. O nome do modelo significa “três ondas”, e faz uma alusão às “olas” feitas pelos torcedores como festa nos estádios. Dessa forma, a estreia acontece oficialmente a partir de junho do ano que vem, no maior torneio de seleções do planeta.

O triângulo central simboliza a união entre os três países-sede. Assim, conta com 3 cores: vermelho representando Canadá, junto a Folha de Bordo estampada (assim como na bandeira do país); o verde, junto à águia, representam o México; e por fim, o azul e estrela simbolizam os Estados Unidos. Além disso, a bola ainda conta com detalhes em dourado, em homenagem ao troféu da competição.

Bola da Copa do Mundo de 2026 vai ter tecnologia

A principal novidade está na tecnologia. Afinal, a bola incorpora um chip interno que auxilia decisões de arbitragem em tempo real e fornece dados detalhados sobre o desempenho em campo. Portanto, para Sara Carsalade, co-founder e responsável pela vertical de esportes da Somos Young, iniciativas como essa mostram como o futebol se torna cada vez mais conectado e orientado por dados.

“O avanço da tecnologia e do uso de dados tem influenciado todas as indústrias e com o esporte não é diferente. A Trionda representa uma evolução importante, trazendo mais precisão e agilidade para a arbitragem. No entanto, outras áreas relacionadas ao futebol também foram impactadas. Com uso de IA, por exemplo, hoje já conseguimos mapear comportamentos e preferências dos torcedores”, disse.

Além das informações enviadas em tempo real ao VAR, os ícones do modelo estarão em relevo por toda a composição da bola. Assim, segundo a Adidas, “proporciona maior aderência ao driblar ou chutar em condições de campo molhado ou úmido”.

“Essa ferramenta também possibilitou a criação de um serviço de atendimento que atende a torcida de forma ininterrupta, durante 24 horas, sem a intervenção humana. São mudanças significativas que trazem mais assertividade para a tomada de decisões dentro e fora dos campos”, afirmou.

