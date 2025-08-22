Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sul-Americana 2025: tabela e chaveamento dos jogos das quartas

Quartas da Sul-Americana 2025: veja tabela dos jogos, chaveamento e mais

Já estão definidos os jogos da fase de quartas de final da Sul-Americana 2025. Confira classificados, chaveamento, calendário e premiação do torneio
A Copa Sul-Americana 2025 chega ao momento mais decisivo da temporada. As quartas de final serão disputadas nas semanas dos dias 16 a 18 de setembro (jogos de ida) e 23 a 25 de setembro (jogos de volta), logo depois da Data Fifa.

O chaveamento do mata-mata até a final foi estabelecido em sorteio realizado no início de junho.

O regulamento segue o mesmo das oitavas: os duelos são em ida e volta, com decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado.

As equipes de melhor campanha na fase de grupos têm a vantagem de decidir em casa, como é o caso do Palmeiras, dono da melhor performance da primeira fase.

Chaveamento: tabela dos jogos das quartas da Sul-Americana 2025

Fluminense e Atético-MG são as equipes brasileiras que seguem na briga pelo título. O Tricolor eliminou o América de Cali nas oitavas de final, enquanto o Galo bateu o Godoy Cruz e segue para as quartas.

O confronto entre Independiente e Universidad de Chile foi suspenso, e aguarda decisão da Conmebol. Confira os jogos:

Semana de 16/09

  • Alianza Lima (PER) x A confirmar
  • Bolívar (BOL) x Atlético-MG (BRA)
  • Lanús (ARG) x Fluminense (BRA)
  • Independiente del Valle (EQU) x Once Caldas (COL

Semana de 23/09

  • Once Caldas (COL) x Independiente del Valle (EQU)
  • Fluminense (BRA) x Lanús (ARG)
  • A confirmar x Alianza Lima (PER) 

Chaveamento da quartas da Sul-Americana 2025: calendário das fases

Após as quartas de final, a expectativa se volta para as semifinais, que serão realizadas em outubro. Já a grande final terá sede em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, no fim de novembro. Veja o calendário:

  • Quartas de final: semana do dia 16 de setembro; semana do dia 23 de setembro
  • Semifinais: semana do dia 21 de outubro; semana do dia 28 de outubro
  • Final: 22 de novembro

Premiação milionária em disputa

Além da glória continental e da vaga na fase de grupos da Copa Libertadores do ano seguinte, a Sul-Americana 2025 oferece uma premiação milionária aos clubes. O campeão embolsará US$ 6,5 milhões (R$ 36,9 milhões), um valor R$ 2,8 milhões maior do que o prêmio da edição passada.

Veja os valores por fase:

  • Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões) + US$ 115 mil por vitória (R$ 653 mil)
  • Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões)
  • Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões)
  • Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,9 milhões)
  • Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,5 milhões)
  • Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões)
  • Campeão: US$ 6,5 milhões (R$ 36,9 milhões)

Serviço – Quartas de final da Sul-Americana 2025

  • Quando: semana do dia 16 e semana do dia 23 de setembro
  • Confrontos: Once Caldas (COL), Fluminense (BRA), Independiente del Valle (ECU), Bolivar (BOL), Alianza (PER), Atlético-MG (BRA), Lanús (ARG)
  • Semifinais: semana do dia 21 e semana do dia 28 de outubro
  • Final: 22 de novembro, em Santa Cruz de La Sierra (Bolívia)

