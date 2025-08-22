Sul-Americana 2025: tabela e chaveamento dos jogos das quartas

Atlético-MG e Fluminense avançaram para as quartas de final e têm chances de disputar pelo título da Sul-Americana / Crédito: Staff Images/ CONMEBOL

A Copa Sul-Americana 2025 chega ao momento mais decisivo da temporada. As quartas de final serão disputadas nas semanas dos dias 16 a 18 de setembro (jogos de ida) e 23 a 25 de setembro (jogos de volta), logo depois da Data Fifa. O chaveamento do mata-mata até a final foi estabelecido em sorteio realizado no início de junho.

O regulamento segue o mesmo das oitavas: os duelos são em ida e volta, com decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. As equipes de melhor campanha na fase de grupos têm a vantagem de decidir em casa, como é o caso do Palmeiras, dono da melhor performance da primeira fase. Chaveamento: tabela dos jogos das quartas da Sul-Americana 2025 Fluminense e Atético-MG são as equipes brasileiras que seguem na briga pelo título. O Tricolor eliminou o América de Cali nas oitavas de final, enquanto o Galo bateu o Godoy Cruz e segue para as quartas. O confronto entre Independiente e Universidad de Chile foi suspenso, e aguarda decisão da Conmebol. Confira os jogos: