Flamengo busca evitar nova queda precoce na Libertadores

Flamengo busca evitar nova queda precoce na Libertadores

Rubro-Negro enfrenta o Internacional, nesta quarta-feira (20), pelas oitavas de final e tenta não repetir resultados anteriores
Com vantagem pelo placar mínimo, o Flamengo enfrenta o Internacional, nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Beira-Rio, em busca da classificação para as quartas de final da Libertadores. A equipe rubro-negra tenta evitar nova eliminação precoce na competição como aconteceu nas últimas duas temporadas.

LEIA MAIS: Alan Patrick x Arrascaeta: o duelo de maestros em Internacional x Flamengo

Na temporada de 2023, o Flamengo venceu o primeiro jogo contra o Olimpia, do Paraguia, também por 1 a 0, no Maracanã. Na partida de volta, o Rubro-Negro não resistiu à pressão adversária e perdeu por 3 a 1, com três gols de cabeça, e deu adeus à competição nas oitavas de final. Foi uma noite na inspirada da equipe rubro-negra, que tinha Filipe Luís dentro de campo.

Na ocasião, o Flamengo, que estava sob o comando de Sampaoli, sofreu a quinta eliminação. Antes, os títulos da Supercopa, Mundial, Carioca e Recopa foram perdidos ainda com Vítor Pereira no comando. Pouco tempo depois, o argentino, portanto, deixou o clube após vice da Copa do Brasil para o São Paulo.

Tite também não resiste à pressão no Flamengo

No ano passado, o Rubro-Negro estava sob o comando de Tite, que assumiu seu primeiro clube após saída da Seleção Brasileira. O time rubro-negro, assim, deu adeus à Libertadores para o Peñarol nas quartas de final. No jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo perdeu por 1 a 0 para os uruguaios, em jogo de baixa criativdade.

No Uruguai, o time não saiu do 0 a 0 e deu adeus à competição. Dias depois da eliminação, o técnico Tite deixou o comando do clube. Assim, a diretoria do Flamengo optou pelo técnico Filipe Luís. O jovem treinador, aliás, não fez feio e garantiu o título da Copa do Brasil em cima do Atlético-MG, em Belo Horizonte.

Filipe Luís e o seu objetivo

Por fim, o técnico Filipe Luís tem a missão de levar o Flamengo à semifinal da Libertadores, que é o objetivo do clube no início da temporada. Se passar pelo Internacional, o Rubro-Negro enfrentará Cerro Porteño ou Estudiantes. Os times definem a classificação também nesta quarta-feira.

