Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras na Libertadores 2025: veja quando será o próximo jogo

Palmeiras: veja quando será o próximo jogo na Libertadores 2025

Quartas de final serão disputadas em setembro. Palmeiras tem a melhor campanha da competição e decide em casa contra os argentinos
Autor Izabele Vasconcelos
Autor
Izabele Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Palmeiras segue firme na Libertadores 2025 e já tem adversário definido nas quartas de final: o River Plate, da Argentina.

Os confrontos desta fase do torneio sul-americano estão previstos para as semanas de 17 e 24 de setembro, mas a Conmebol ainda divulgará a tabela detalhada com datas e horários.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Leia mais

Palmeiras e a campanha na Libertadores

O Verdão se classificou após golear o Universitario, do Peru, por 4 a 0 no jogo de ida, no Estádio Monumental "U".

A volta aconteceu nessa quinta-feira, 21, no Allianz Parque, mas o time empatou em 0 a 0. Com seis vitórias na fase de grupos e mais um triunfo no mata-mata, o Palmeiras mantém 100% de aproveitamento.

Por ter feito a melhor campanha geral da competição, a equipe terá a vantagem de decidir todas as fases eliminatórias em casa.

Libertadores: quartas de final definidas

O chaveamento da Libertadores já está traçado até a final. Além de Palmeiras e River Plate, outros dois brasileiros seguem na disputa: São Paulo e Flamengo.

O Equador é representado pela LDU, enquanto a Argentina ainda tem quatro times na briga pelo título.

Confira os confrontos das quartas de final:

  • São Paulo x LDU (Equador) ou Botafogo
  • River Plate (ARG) x Universitario (PER) ou Palmeiras
  • Vélez Sarsfield (ARG) x Racing (ARG)
  • Estudiantes (ARG) x Flamengo

Leia mais

Caminho até a final

As semifinais estão marcadas para as semanas de 22 e 29 de outubro, também em jogos de ida e volta. A grande final será disputada em jogo único no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru.

Com a tabela definida, o Palmeiras já conhece seu possível caminho até a decisão. Caso avance contra o River Plate, poderá enfrentar São Paulo, LDU ou Botafogo em uma semifinal totalmente sul-americana.

Serviço – Quartas de final da Libertadores 2025

  • Ida: semana de 17 de setembro (dias 16, 17 ou 18)
  • Volta: semana de 24 de setembro (dias 23, 24 ou 25)
  • Final: 29 de novembro, em Lima, no Peru

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar