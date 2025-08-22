Palmeiras na Libertadores 2025: veja quando será o próximo jogo

Palmeiras: veja quando será o próximo jogo na Libertadores 2025Quartas de final serão disputadas em setembro. Palmeiras tem a melhor campanha da competição e decide em casa contra os argentinos
O Palmeiras segue firme na Libertadores 2025 e já tem adversário definido nas quartas de final: o River Plate, da Argentina.
Os confrontos desta fase do torneio sul-americano estão previstos para as semanas de 17 e 24 de setembro, mas a Conmebol ainda divulgará a tabela detalhada com datas e horários.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Leia mais
Palmeiras e a campanha na Libertadores
O Verdão se classificou após golear o Universitario, do Peru, por 4 a 0 no jogo de ida, no Estádio Monumental "U".
A volta aconteceu nessa quinta-feira, 21, no Allianz Parque, mas o time empatou em 0 a 0. Com seis vitórias na fase de grupos e mais um triunfo no mata-mata, o Palmeiras mantém 100% de aproveitamento.
Por ter feito a melhor campanha geral da competição, a equipe terá a vantagem de decidir todas as fases eliminatórias em casa.
Libertadores: quartas de final definidas
O chaveamento da Libertadores já está traçado até a final. Além de Palmeiras e River Plate, outros dois brasileiros seguem na disputa: São Paulo e Flamengo.
O Equador é representado pela LDU, enquanto a Argentina ainda tem quatro times na briga pelo título.
Confira os confrontos das quartas de final:
- São Paulo x LDU (Equador) ou Botafogo
- River Plate (ARG) x Universitario (PER) ou Palmeiras
- Vélez Sarsfield (ARG) x Racing (ARG)
- Estudiantes (ARG) x Flamengo
Leia mais
Caminho até a final
As semifinais estão marcadas para as semanas de 22 e 29 de outubro, também em jogos de ida e volta. A grande final será disputada em jogo único no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental "U", em Lima, no Peru.
Com a tabela definida, o Palmeiras já conhece seu possível caminho até a decisão. Caso avance contra o River Plate, poderá enfrentar São Paulo, LDU ou Botafogo em uma semifinal totalmente sul-americana.
Serviço – Quartas de final da Libertadores 2025
- Ida: semana de 17 de setembro (dias 16, 17 ou 18)
- Volta: semana de 24 de setembro (dias 23, 24 ou 25)
- Final: 29 de novembro, em Lima, no Peru