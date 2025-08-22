Palmeiras na Libertadores 2025: veja quando será o próximo jogo

Próxima fase do torneio da Libertadores 2025 será disputada nas semanas de 17 e 24 de setembro. Saiba quando Palmeiras jogará. / Crédito: Reprodução/Instagram @palmeiras

O Palmeiras segue firme na Libertadores 2025 e já tem adversário definido nas quartas de final: o River Plate, da Argentina. Os confrontos desta fase do torneio sul-americano estão previstos para as semanas de 17 e 24 de setembro, mas a Conmebol ainda divulgará a tabela detalhada com datas e horários.



Libertadores: quartas de final definidas O chaveamento da Libertadores já está traçado até a final. Além de Palmeiras e River Plate, outros dois brasileiros seguem na disputa: São Paulo e Flamengo. O Equador é representado pela LDU, enquanto a Argentina ainda tem quatro times na briga pelo título.