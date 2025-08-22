Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras segura empate e segue para quartas da Libertadores

Agência Brasil Autor
O Palmeiras segurou um empate sem gols com o Universitario (Peru), na noite desta quinta-feira (21) no Allianz Parque, em São Paulo, e garantiu presença nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Na próxima etapa da competição, o Verdão medirá força com o River Plate (Argentina), que superou o Libertad (Paraguai) nas oitavas de final.

