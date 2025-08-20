Palmeiras finaliza preparação para duelo na Libertadores, e Abel avalia mudanças

Verdão tem larga vantagem após 4 a 0 no Peru, e treinador pode fazer alterações no time titular e preservar atletas mais desgastados / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras encerrou na manhã desta quarta-feira (20/8), na Academia de Futebol, a preparação para o duelo de volta das oitavas de final da Libertadores. O confronto contra o Universitario acontece nesta quinta-feira (21/8), às 21h30, no Allianz Parque. Na ida, em Lima, o Verdão construiu ampla vantagem ao vencer por 4 a 0. Com pouco mais de 1h30 de atividade, o elenco participou de um treino técnico de marcação em espaço reduzido, seguido por jogos com times de cinco atletas. A novidade foi a presença do goleiro Carlos Miguel, que participou pela primeira vez das atividades com o grupo principal após trabalhos específicos com os preparadores da posição.

Abel Ferreira ainda não definiu a escalação e avalia mudanças. Após a goleada por 4 a 0 na ida, o Palmeiras tem situação confortável: pode perder até por três gols de diferença em casa que ainda assim passa de fase. Por causa do resultado fora de casa, o Verdão pode ter um time misto ou até reserva. Uma provável escalação do Palmeiras tem: Weverton (Marcelo Lomba); Giay, Bruno Fuchs (Gustavo Gómez), Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Allan) e Mauricio (Flaco López); Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque. Khellven mira sequência no Verdão Recém-contratado junto ao CSKA-RUS, o lateral-direito Khellven viveu seus primeiros momentos como titular na vitória sobre o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo (18). O jogador comemorou a boa estreia e destacou a união do elenco. "Foi uma boa estreia como titular, uma atuação segura não só minha, mas de toda a equipe. Os jogadores que começaram e os que entraram também se doaram ao máximo para a gente conseguir os três pontos fora de casa. Todos os colegas me receberam muito bem e estou muito feliz de poder estrear e já vir nessa sequência boa de vitórias. Se Deus quiser, na quinta-feira, mais uma vitória para a gente se classificar na Libertadores", disse.