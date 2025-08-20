Fortaleza marcou gols em apenas dois jogos da Libertadores

Leão do Pici se despediu do certame continental na última terça-feira após derrota fora de casa diante do Vélez, da Argentina, em nova partida onde não conseguiu balançar as redes

A eliminação do Fortaleza nas oitavas de final da Copa Libertadores da América diante do Vélez na última está diretamente ligada a crise vivida pelo clube, mas a baixa produtividade ofensiva da equipe também é um dos motivos pelo qual o time não progrediu na competição.

Nas oito partidas disputadas no certame continental, o Leão só conseguiu comemorar gol em duas delas: no empate diante do Atlético Bucaramanga, em 1 a 1, e na vitória em casa diante do Colo-Colo por 4 a 0. Tais números refletiram diretamente na campanha do Tricolor do Pici na Glória Eterna.