Fortaleza marcou gols em apenas dois jogos da Libertadores

Leão do Pici se despediu do certame continental na última terça-feira após derrota fora de casa diante do Vélez, da Argentina, em nova partida onde não conseguiu balançar as redes
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
A eliminação do Fortaleza nas oitavas de final da Copa Libertadores da América diante do Vélez na última está diretamente ligada a crise vivida pelo clube, mas a baixa produtividade ofensiva da equipe  também é um dos motivos pelo qual o time não progrediu na competição.

Nas oito partidas disputadas no certame continental, o Leão só conseguiu comemorar gol em duas delas: no empate diante do Atlético Bucaramanga, em 1 a 1, e na vitória em casa diante do Colo-Colo por 4 a 0. Tais números refletiram diretamente na campanha do Tricolor do Pici na Glória Eterna. 

Em oito jogos, o grupo conseguiu somar apenas duas vitórias — sendo uma delas por jogo interrompido diante do Colo-Colo, três empates e três derrotas, com cinco gols feitos e sete sofridos.

Com a eliminação, o Fortaleza agora concentra todas as suas energias na Série A do Brasileirão, onde é o vice-lanterna e luta diretamente contra o rebaixamento. O grupo comandado por Renato Paiva voltará a campo no próximo domingo, 24, quando enfrentará o Mirassol às 18h30min, na Arena Castelão. 

 

 

