Quando é o próximo jogo do Flamengo na Libertadores 2025

Quando é o próximo jogo do Flamengo na Libertadores 2025Rubro-Negro encara o Estudiantes nas quartas de final em setembro e terá a vantagem de decidir fora de casa; veja calendário e premiação da competição
O Flamengo confirmou sua vaga nas quartas de final da Libertadores 2025 ao eliminar o Internacional, nessa quarta-feira, 20. O próximo adversário será o Estudiantes, que superou o Cerro Porteño e garantiu presença na fase decisiva.
A Conmebol já definiu as semanas reservadas para os confrontos, mas os dias e horários exatos ainda serão oficializados.
A ida está marcada para a semana de 16 a 18 de setembro, no Maracanã, enquanto a volta ocorrerá entre 23 e 25 de setembro, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.
Essa ordem acontece porque o Rubro-Negro terminou em segundo no Grupo C, enquanto o Estudiantes foi líder do Grupo A.
Flamengo na Libertadores 2025: caminho até a semifinal e possíveis adversários
Na mesma chave do Flamengo, o outro duelo das quartas será entre Vélez Sarsfield e Racing. Isso significa que, em caso de classificação, o time carioca enfrentará outro argentino na semifinal.
Do outro lado do chaveamento, os confrontos serão definidos após o fechamento das oitavas, mas já estão pré-determinados:
- São Paulo x Botafogo ou LDU
- Libertad ou River Plate x Palmeiras ou Universitario
As semifinais acontecerão nas semanas de 21 a 23 de outubro (ida) e 28 a 30 de outubro (volta). A grande final será em jogo único, marcado para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.
Premiação milionária da Libertadores
Além da busca pelo título, a disputa também envolve cifras milionárias. Os clubes classificados às quartas de final recebem US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 9,6 milhões).
Até agora, o Flamengo já acumulou cerca de US$ 6,94 milhões (R$ 38,8 milhões) nesta edição.
O valor aumenta a cada fase: semifinalistas somam mais US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões), finalistas garantem pelo menos US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões) e o campeão da Libertadores leva US$ 24 milhões (R$ 136 milhões).
Serviço – Flamengo na Libertadores 2025
- Quartas de final – Ida: entre 16 e 18 de setembro, no Maracanã
- Quartas de final – Volta: entre 23 e 25 de setembro, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata
- Semifinais: 21 a 30 de outubro
- Final única: 29 de novembro, em Lima (Peru)
