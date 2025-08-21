Quando é o próximo jogo do Flamengo na Libertadores 2025

Internacional e Flamengo se enfrentaram nessa quarta-feira, 20, pela Libertadores. / Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O Flamengo confirmou sua vaga nas quartas de final da Libertadores 2025 ao eliminar o Internacional, nessa quarta-feira, 20. O próximo adversário será o Estudiantes, que superou o Cerro Porteño e garantiu presença na fase decisiva. A Conmebol já definiu as semanas reservadas para os confrontos, mas os dias e horários exatos ainda serão oficializados.

A ida está marcada para a semana de 16 a 18 de setembro, no Maracanã, enquanto a volta ocorrerá entre 23 e 25 de setembro, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina. Essa ordem acontece porque o Rubro-Negro terminou em segundo no Grupo C, enquanto o Estudiantes foi líder do Grupo A. Flamengo na Libertadores 2025: caminho até a semifinal e possíveis adversários Na mesma chave do Flamengo, o outro duelo das quartas será entre Vélez Sarsfield e Racing. Isso significa que, em caso de classificação, o time carioca enfrentará outro argentino na semifinal.


