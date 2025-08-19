Conselho do Flamengo aprova patrocínio recorde de R$ 268 milhões anuais

Parceria com a casa de apostas Betano foi votada nesta terça-feira e garante ao clube o maior contrato do país até 2028

O Flamengo tem um novo e valioso patrocinador máster para os próximos anos. O Conselho Deliberativo do clube aprovou a parceria com a casa de apostas Betano. A votação, aliás, ocorreu na noite desta terça-feira (19). O acordo, que é o maior do futebol brasileiro, renderá R$ 268 milhões anuais. O contrato, portanto, é válido de agosto de 2025 até o final de 2028.

A marca da empresa de apostas terá uma ampla exposição no clube. A Betano estampará a parte mais nobre do uniforme do futebol profissional masculino. Além disso, a parceria também se estende às equipes de esportes olímpicos. O acordo, inclusive, contempla a presença da marca na FlamengoTV, o canal oficial do clube.