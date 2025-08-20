Flamengo na ponta: saiba como fica o ranking de patrocinadores máster no Brasil

Após acordo com a Betano, clube carioca lidera com a folga a lista dos clubes; São Paulo, com a Superbet, é o que mais se aproxima / Crédito: Jogada 10

Ao acertar com a Betano para ser a patrocinadora master até 2028, o Flamengo alcançou um acordo recorde no futebol brasileiro. O Rubro-Negro embolsará R$ 220 milhões fixos anuais. Desse modo, o clube dispara como o de maior patrocínio master no país. A decisão ocorreu na noite da última terça-feira (19), com a referente aprovação, por parte do Conselho Deliberativo, dos valores a serem investidos pela nova parceria.