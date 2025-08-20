Milan declara apoio ao Flamengo na Libertadores e agita redes sociais

Milan declara apoio ao Flamengo na Libertadores e agita redes sociaisPerfil oficial brinca com rivalidade antes de partida entre o Rubro-Negro e Internacional, nesta quarta-feira (20), no Beira-Rio
A rivalidade no futebol transcende fronteiras e sempre chama atenção. O perfil oficial do Milan e o Flamengo interagiram nesta quarta-feira (20). O clube italiano declarou apoio ao Rubro-Negro em seu jogo decisivo pela Libertadores contra o Internacional, gerando grande repercussão nas redes sociais.
A publicação, feita pelo perfil oficial brasileiro do Milan, brincou com a coincidência do nome do adversário do Flamengo, “Internacional”, que é praticamente idêntico ao da arquirrival do Milan, a Internazionale de Milão.
“Se veste rubro-negro e joga contra um time chamado Inter, a gente sabe por quem torcer. Boa sorte, Flamengo”, dizia a mensagem.
