Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Milan declara apoio ao Flamengo na Libertadores e agita redes sociais

Milan declara apoio ao Flamengo na Libertadores e agita redes sociais

Perfil oficial brinca com rivalidade antes de partida entre o Rubro-Negro e Internacional, nesta quarta-feira (20), no Beira-Rio
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A rivalidade no futebol transcende fronteiras e sempre chama atenção. O perfil oficial do Milan e o Flamengo interagiram nesta quarta-feira (20). O clube italiano declarou apoio ao Rubro-Negro em seu jogo decisivo pela Libertadores contra o Internacional, gerando grande repercussão nas redes sociais.

A publicação, feita pelo perfil oficial brasileiro do Milan, brincou com a coincidência do nome do adversário do Flamengo, “Internacional”, que é praticamente idêntico ao da arquirrival do Milan, a Internazionale de Milão.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

“Se veste rubro-negro e joga contra um time chamado Inter, a gente sabe por quem torcer. Boa sorte, Flamengo”, dizia a mensagem.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar