Terrabolistas: Flamengo faz jogadoras viajarem de ônibus em jogo decisivo e gera polêmica

Flamengo faz jogadoras viajarem de ônibus em jogo decisivo e gera polêmica

Flamengo polemizou ao fazer jogadoras do time feminino viajarem de ônibus para decisão em Barueri
Flamengo e Palmeiras entraram em campo para um jogo decisivo do Brasileirão feminino. As garotas Rubro-Negras perderam por 3 a 0 e caíram nas quartas de final. No entanto, mais que o placar, gerou polêmica como elas foram até a Arena Barueri: de ônibus.

O podcast “Terrabolistas” abordou o tema e a polêmica em torno de tudo que ocorreu e a falta de prestígio do futebol feminino em um dos clubes mais ricos do Brasil.

