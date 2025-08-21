Flamengo detona Internacional e rumo à La Plata. Nada como errar previsões

O Flamengo vai à Argentina. Fez 2 a 0 no Internacional, dentro do Beira Rio, jogando um futebol correto, que praticamente não deu chances ao adversário. É sempre ótimo errar previsões, que surgem por conta de um desejo extraordinário de ver o Rubro-Negro na ponta. Na realidade, o Flamengo deu um passo quase decisivo ao abrir o placar, na primeira etapa. O mais importante é que o time da Gávea jogou o que dele se esperava, sem que o técnico inventasse a roda, segurando sem cometer exageros a necessidade do Inter, e sem promover mudanças que mudassem a maneira de como a equipe se apresentava.

Ao contrário do que se poderia imaginar, o Inter não começou pressionando sem tréguas, e alguém dirá até que o excesso de papeis lançados no gramado, antes do jogo, ajudou a esfriar o ambiente, o que é até possível, embora seja fato que o Flamengo soube dosar o ritmo do adversário, fazendo uma partida equilibrada nos três setores, marcando com eficiência, e de tal forma que acabou aproveitando a vantagem construída no Maracanã, para costurar o suficiente até marcar um gol, em passe oportunista de Plata para Arrascaeta, que bateu de primeira à esquerda de Rochet – curiosamente, o portero da seleção do Uruguai. O Inter reclamou demais do árbitro e não conseguiu encaixar o futebol agressivo que poderia ameaçar o Flamengo.