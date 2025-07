Mais de 26 mil torcedores confirmados para Fortaleza x Ceará, pela Série A

Clássico-Rei será disputado pela 13ª rodada do Brasileirão neste domingo, 13, às 20h30min, na Arena Castelão, com mando de campo para o Leão nesse primeiro turno

17.223 entradas foram adquiridas por torcedores do Fortaleza, sendo 11.061 check-ins de sócios torcedores e 6.162 ingressos vendidos. Do lado do Ceará, visitante no clássico desse primeiro turno, 8.947 bilhetes para o jogo já foram comprados.

O Fortaleza publicou na tarde desta sexta-feira, 11, a primeira parcial de entradas garantidas por torcedores para o Clássico-Rei deste domingo, 13, pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão. Ao todo, 26.170 torcedores já estão confirmados no embate, que irá ocorrer às 20h30min, na Arena Castelão.

Mandante da partida, o Fortaleza enfrenta o maior rival em busca de três pontos para sair da zona de rebaixamento e de acalmar os ânimos de seu torcedor em meio a uma temporada aquém do esperado, com uma recente eliminação no Nordeste fora de casa diante do Bahia. Atualmente a equipe ocupa a 18ª colocação na tabela do Brasileirão, com 10 pontos somados após 12 jogos.

O Ceará, visitante no jogo, chega ao embate em uma situação mais confortável. Além de ter se classificado para as semifinais da Copa do Nordeste diante do Sport, o Vovô está em uma posição mais confortável na tabela da Série A, na 12ª posição com 15 pontos somados após 11 partidas jogadas.