Mundial de Clubes: com derrota na semi, veja quanto o Fluminense ganhou

O sonho do Fluminense de conquistar o título mundial chegou ao fim nesta terça-feira, 8. A equipe brasileira foi superada pelo Chelsea por 2 a 0 na semifinal do Mundial de Clubes 2025, torneio que estreou um novo e mais amplo formato, inspirado na Copa do Mundo de seleções. Fifa lança nova bola para fase final do Mundial de Clubes; VEJA fotos

Com o resultado, os ingleses garantiram vaga na final, enquanto o Tricolor se despede da competição como o último representante do Brasil entre os 32 clubes participantes. Mesmo com a eliminação, o Fluminense sairá dos Estados Unidos com uma expressiva premiação. Conforme os valores definidos pela Fifa, o clube brasileiro faturou 60,8 milhões de dólares pela campanha, o que equivale a cerca de R$ 332 milhões na cotação atual. O valor é composto por bônus de participação, vitórias na fase de grupos, classificação às fases eliminatórias e avanço até a semifinal.

Mundial de Clubes: disputa de terceiro lugar foi descartada

Apesar das semelhanças com o formato da Copa do Mundo de seleções, a Fifa optou por não realizar uma disputa pelo terceiro lugar no novo Mundial de Clubes. Com isso, Fluminense e o derrotado da semifinal entre PSG X Real Madrid encerram suas participações diretamente após a eliminação — sem chance de brigar por uma colocação simbólica no pódio. Mundial de Clubes: premiação milionária

A reformulação do torneio também elevou significativamente a premiação financeira.

O Chelsea já acumulava 74,59 milhões de dólares até a semifinal; com a vaga na decisão garante ao menos mais 30 milhões — quantia reservada ao vice-campeão. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp O clube vencedor da final levará um prêmio extra de 40 milhões de dólares, somando um total que pode ultrapassar os 110 milhões ao longo da campanha. Apesar da eliminação, o Fluminense encerra sua participação com ganhos históricos e visibilidade internacional, além de ter feito parte da primeira edição do novo Mundial de Clubes, que promete se consolidar como um dos torneios mais relevantes do calendário global.