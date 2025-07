Inter Miami confia em renovação com Messi apesar de interesse saudita

A diretoria do Inter Miami está confiante em renovar o contrato de Lionel Messi, que atualmente tem vínculo até o fim de 2025. De acordo com informações do ‘The Athletic’, mesmo com rumores de que o Al Ahli, da Arábia Saudita, estaria interessado no craque argentino, o clube americano acredita que ele continuará nos Estados Unidos.

