Final do Mundial de Clubes: conheça o primeiro finalista e tudo sobre a partida

Chelsea vence o Fluminense e é o primeiro finalista do novo Mundial. Clube inglês agora espera PSG ou Real Madrid para a decisão no domingo

O Mundial de Clubes 2025 , disputado pela primeira vez com 32 equipes no novo formato da Fifa, conheceu nesta terça-feira, 8, seu primeiro finalista.

Com a vitória sobre o Fluminense, o Chelsea se tornou o primeiro clube a alcançar a final do novo Mundial.

A final está marcada para o próximo domingo, 13 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, com início às 16 horas (horário de Brasília).

Em partida realizada nos Estados Unidos, o Chelsea superou o Fluminense na semifinal. Agora aguarda o vencedor do confronto Paris Saint-Germain X Real Madrid , que acontece nesta quarta-feira, 9, para conhecer seu adversário na grande decisão.

Comandado por Enzo Maresca, o clube mostrou consistência defensiva e eficiência no ataque para garantir a vaga, enquanto o clube brasileiro, campeão da Libertadores de 2023, se despede da competição .

A equipe londrina, que já havia sido campeã da versão antiga do torneio em 2021, agora tenta se tornar a primeira vencedora da reformulação promovida pela Fifa.

O duelo colocará frente a frente dois dos elencos mais valiosos do futebol mundial, em uma semifinal que promete equilíbrio e alto nível técnico.

Mundial de Clubes: novo formato e premiação recorde



Essa será a primeira final sob o novo modelo do torneio, que passou a contar com fase de grupos, oitavas, quartas e semifinais, ampliando a competitividade e a duração do evento.

A Fifa remodelou o Mundial de Clubes visando torná-lo uma espécie de “Copa do Mundo de clubes”, reunindo campeões continentais e outras equipes de destaque global em uma disputa de três semanas.