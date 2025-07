Pacho e Lucas Hernández, do PSG, são suspensos e estão fora do Mundial

O Paris Saint-Germain enfrenta um problema sério às vésperas do duelo decisivo da semifinal do Mundial de Clubes, contra o Real Madrid, nesta quarta (9). Os zagueiros Willian Pacho e Lucas Hernández foram suspensos por dois jogos e estão fora da competição. As punições foram confirmadas nesta terça-feira (8), deixando o técnico Luis Enrique com poucas opções para o setor defensivo.

As suspensões aconteceram após análises disciplinares da Fifa sobre as expulsões no duelo contra o Bayern Munique, pelas quartas de final. Pacho foi expulso após uma entrada dura em Goretzka, e Hernández deu uma cotovelada no rosto de Raphael Guerreiro. O clube francês recorreu, mas a decisão foi mantida.