Renato expõe ‘sufoco’ com a filha durante campanha do Fluminense no Mundial

Filha de Renato Gaúcho acompanha o pai e se tornou símbolo de sorte do Tricolor carioca em toda trajetória pela competição internacional / Crédito: Jogada 10

Não apenas os adversários do Fluminense no Mundial de Clubes têm sido razões para as dores de cabeça do técnico Renato Gaúcho. Afinal, o comandante frisou que a postura consumista da sua filha, Carol Portaluppi, lhe causa preocupação. A influenciadora se incomodou com a forma que se pai carregava alguns itens durante a passagem nos Estados Unidos. Assim, Carol decidiu presentear Renato Gaúcho com uma “necessaire” de uma marca de luxo e compartilhou o momento em uma postagem nas suas redes sociais. Posteriormente, durante uma entrevista ao portal “ge”, o técnico do Fluminense abordou o tema de forma descontraída.

Claro, filha a gente alivia. Lógico que eu amo minha filha. Eu não gosto que ela me filme, mas de vez em quando ela consegue me filmar. Mas, se eu ficar mais um mês aqui fora, eu quebro. Ela é uma máquina de gastar", frisou o comandante. "Depois que eu soube o preço, acho que vou revender. Vou botar naquele saquinho lá que leva as minhas coisas, meu shampoo, meu pente, minha escova. Acho que vou botar naquele saquinho lá e vou revender, porque pelo preço que ela pagou, não é mole, não", acrescentou Renato. Carol se torna amuleto do Fluminense no Mundial Em outro episódio no Mundial de Clubes, o treinador deu notoriedade à filha por situação que passaram juntos. Depois do empate do time carioca com o Mamelodi Sundowns, que assegurou a classificação para a fase de mata-mata do Mundial de Clubes, Carol foi ao hotel onde estava hospedada a delegação da equipe.