Super Bowl 2025: saiba tudo sobre a grande final da NFL

No Super Bowl de 2025, Kansas City Chiefs, atuais campeões da NFL, vai enfrentar o Philadelphia Eagles / Crédito: Reporudção/ JAMIE SQUIRE; SARAH STIER / AFP

No último domingo, 26, o Kansas City Chiefs e o Philadelphia Eagles garantiram suas vagas no 59º Super Bowl. A final da NFL deste ano será realizada no Caesars Superdome, em Nova Orleans, onde Patrick Mahomes e Travis Kelce tentarão manter a dinastia do time do Kansas. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp A decisão será em um domingo, dia 9 de fevereiro, às 20 horas (horário de Brasília). Esta será a terceira aparição consecutiva dos Chiefs no Super Bowl.

A partida está marcada para acontecer em duas semanas e contará com um show no intervalo de Kendrick Lamar e SZA. Taylor Swift, namorada de Kelce, provavelmente estará entre os espectadores ilustres do evento.

Super Bowl 2025: quais serão as equipes que vão jogar?

O Philadelphia Eagles representará a Conferência Nacional (NFC) após derrotar o Washington Commanders por 55 a 23. Já a Conferência Americana (AFC) será representada pelo Kansas City Chiefs, que venceu o Buffalo Bills na noite de domingo, 26, com um placar de 32 a 29. Super Bowl 2025: aspirações em busca do título

O Kansas City Chiefs busca se tornar o primeiro time na história da liga a vencer três Super Bowls consecutivos.

Melhor do mundo no tênis: Sinner vence Zverev e é bicampeão do Aberto da Austrália; SAIBA MAIS Para os Eagles, esta será a primeira volta ao grande jogo desde o Super Bowl LVII, quando perderam para os Chiefs por 38 a 35. Assim como naquela temporada, os Eagles serão o time designado como "mandante" no Super Bowl LIX, que acontece em Nova Orleans. Super Bowl 2025: partida terá 'mandante'?

Desde o primeiro Super Bowl, as duas conferências alternam a designação de time da casa a cada temporada. No Super Bowl I, entre os Chiefs e os Green Bay Packers, os Packers foram o time da casa.

Com a alternância, em Super Bowls de números ímpares, a NFC é designada como o time da casa, enquanto a AFC assume essa posição em Super Bowls de números pares. Na temporada passada, os Chiefs foram o time da casa no 58º Super Bowl. Super Bowl 2025: show do intervalo

O rapper vencedor do Grammy, Kendrick Lamar, será a atração principal do show do intervalo do Super Bowl LIX — uma apresentação musical que normalmente dura de 12 a 15 minutos. “O rap ainda é o gênero mais impactante até hoje. E eu estarei lá para lembrar ao mundo o porquê. Eles acertaram”, disse Kendrick Lamar em um anúncio feito em setembro de 2024.