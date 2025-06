Premiação do Flamengo no Mundial supera orçamentos salariais de clubes da Série A

De acordo com o levantamento do “Bolavip Brasil”, com base em dados da plataforma Capology, o prêmio embolsado pelo Flamengo no Mundial já é maior do que o orçamento total com salários de 13 times da Série A ao longo de toda a temporada 2024.

O Flamengo já começa a pensar nas oitavas de final contra o Bayern de Munique pelo Munique. Mesmo com um adversário complicado, o clube pode comemorar o saldo bancário. Com o empate diante do Los Angeles FC, o Rubro-Negro garantiu até o momento US$ 27,7 milhões em premiações (R$ 152,9 milhões na cotação atual). O valor, por si só, impressiona. Mas o que chama ainda mais atenção é o quanto ele representa diante da realidade financeira dos demais clubes brasileiros.

Enquanto o Flamengo planeja gastar cerca de US$ 51,3 milhões com salários em 2024, a maior parte dos clubes da elite nacional opera com orçamentos bem mais modestos. Clubes como Ceará, Juventude e Mirassol, por exemplo, somam juntos cerca de R$ 116 milhões em despesas salariais.

Além do próprio Flamengo, apenas Palmeiras (US$ 41,7 milhões), Corinthians (US$ 33,9 milhões), Cruzeiro (US$ 33,4 milhões), Atlético-MG (US$ 31,4 milhões), Internacional (US$ 29,7 milhões) e São Paulo (US$ 28 milhões) superam o patamar financeiro atual garantido ao clube rubro-negro na competição.

Abaixo do valor estão potências tradicionais como Grêmio, Botafogo e Fluminense (todos com US$ 25,6 milhões), Vasco (US$ 24,4 milhões) e Bahia (US$ 21,7 milhões). Além deles, Bragantino, Fortaleza, Sport, Vitória, Ceará, Juventude e Mirassol, que operam com folgas ainda menores.