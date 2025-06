Fluminense sofre, mas empata com o Mamelodi e vai às oitavas do Mundial

O Fluminense flertou com a eliminação, mas conseguiu garantir vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Nesta quarta-feira (25/6), no Hard Rock Stadium, na Flórida (EUA), o Tricolor ficou no 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns (RSA), avançando na segunda posição do Grupo F, com cinco pontos. Sem repetir as boas atuações anteriores, o Flu sofreu até o fim, conquistando a vaga na raça. No outro jogo do grupo, o Dortmund (ALE) venceu o Ulsan (COR), ficando na primeira colocação.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi de dois “Fluminenses”. Inicialmente, o time começou sem superar a pressão alta do Mamelodi, ao mesmo tempo em que também não conseguia pressionar o adversário em seu campo. Dessa forma, quem criou as melhores chances no começo foi o time sul-africano. Primeiro, em chute de fora de Lucas Ribeiro, aos 5′. Dois minutos depois, Fábio precisou fazer duas difíceis defesas após linda troca de passes do Mamelodi. Primeiro Matthews parou no goleiro. Na sequência, foi a vez de Lunga desperdiçar uma ótima oportunidade.