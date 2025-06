Com gol de Svensson, Borrusia vence Ulsan Hyundai e avança às oitavas do Mundial de Clubes

O Borrusia Dortmund venceu o Ulsan Hyundai pelo placar mínimo no Mundial de Clubes. / Crédito: Michael Reaves/AFP

O Borussia Dortmund está confirmado nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Na tarde desta quarta-feira, 25, a equipe alemã bateu o Ulsan Hyundai por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Svensson, aos 36 minutos do primeiro tempo. O placar mínimo foi o suficiente para que a equipe alemã se confirmasse na primeira colocação do Grupo F. O adversário do time comandado por Niko Kovac será definido ainda na noite desta quarta, quando os jogos do Grupo E serão finalizados após duelos das 22 horas entre Internazionale x River Plate e Urawa Reds Diamonds x Monterrey.