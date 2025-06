Jogos de amanhã, 25, ao vivo do Mundial de Clubes: onde assistir e horário

A última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa continua amanhã, quarta-feira, 25 de junho (25/06), com destaque para a presença de uma equipe brasileira em campo: Fluminense .

Confira os confrontos do dia, com horários, locais e transmissões confirmadas:

Mundial de Clubes 2025: jogos de amanhã, quarta-feira, 25, e onde assistir ao vivo

Mamelodi Sundowns FC x Fluminense

Horário : 16h



: 16h Local: Hard Rock Stadium, em Miami

Transmissão: TV Globo, CazéTV, DAZN e SporTV

Borussia Dortmund x Ulsan HD

Horário : 16h



: 16h Local : TQL Stadium, em Cincinnati



: TQL Stadium, em Cincinnati Onde assistir: CazéTV, DAZN e SporTV

Inter de Milão x River Plate



Horário : 22h



: 22h Local : Estádio MetLife, Nova York



: Estádio MetLife, Nova York Onde assistir: TV Globo, CazéTV, DAZN e SporTV

Urawa Red Diamond x CF Monterrey

Horário : 22h



: 22h Local : Estádio Rose Bowl, Los Angeles



: Estádio Rose Bowl, Los Angeles Onde assistir: CazéTV, DAZN e SporTV

Mundial de Clubes 2025: formato e funcionamento do torneio



Pela primeira vez, o Mundial de Clubes adotará um modelo semelhante ao da Copa do Mundo da Fifa. Serão 32 clubes, divididos em 8 grupos com 4 equipes cada. As duas melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final, dando início ao mata-mata.

Não haverá disputa pelo terceiro lugar. A grande final será disputada no dia 13 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey — o mesmo que receberá a final da Copa do Mundo de 2026.

Mundial de Clubes 2025: clubes participantes e critérios de classificação



A distribuição das vagas por continente seguiu critérios baseados em desempenho nas competições continentais entre 2021 e 2024. A Fifa definiu a seguinte divisão: