Em fim de contrato com o Santos, Neymar diz que ficou "perto" de jogar Mundial pelo Fluminense

Neymar tem contrato com o Santos até 30 de junho / Crédito: Raul Baretta/Santos

O meia-atacante Neymar admitiu nesta terça-feira, 17, durante participação em um jogo festivo na Vila Belmiro, que ficou "bem perto" de se transferir ao Fluminense para disputar o Mundial de Clubes da Fifa. O contrato do jogador com o Santos é válido somente até 30 de junho. No intervalo da partida amistosa, que reuniu personalidades do esporte, da música e do entretenimento, Neymar admitiu o convite do clube carioca, mas afirmou que preferiu "ficar para treinar mais", apesar de garantir que já está 100% fisicamente. Ele não falou sobre a possível renovação com o Peixe.