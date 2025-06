Sem dificuldades, City estreia com vitória diante do Wydad no Mundial

Os Sky Blues voltam a campo no domingo, 22, às 22 horas, justamente contra a equipe do Oriente Médio, em Atlanta

O Manchester City de Pep Guardiola deu seu primeiro passo na Copa do Mundo de Clubes como se esperava: vencendo. Os ingleses bateram o Wydad Casablanca, do Marrocos, por 2 a 0, nesta quarta-feira, 18, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, em duelo válido pelo Grupo G do torneio.

Foden e Doku anotaram os gols dos Citizens, que lideram de forma momentânea a chave. Mais tarde, Às 22 horas, a Juventus, da Itália, enfrenta o Al Ain, dos Emirados Árabes, fechando o dia de confrontos do Mundial.