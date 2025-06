Chaveamento do Mundial de Clubes 2025: como será o mata a mata?

Com início das oitavas marcado para 28 de junho em jogos únicos, Flamengo encara o Bayern e Palmeiras enfrenta o Botafogo no Mundial; confira chaveamento

Com três grupos já definidos, o Mundial de Clubes 2025 já conhece seus primeiros sete classificados para as oitavas de final da competição. Confira abaixo como será o chaveamento.

Única equipe fora dos grupos já encerrados a garantir a classificação antecipadamente, o Flamengo já conheceu seu adversário: será o Bayern de Munique, definido após o confronto com o Benfica. Com a derrota da equipe portuguesa, foi confirmado o duelo entre brasileiros e alemães nas oitavas.

Os jogos das oitavas de final e do mata a mata começam no próximo sábado, 28 de junho. Todas as partidas serão disputadas em jogo único.

Chaveamento do Mundial de Clubes 2025 nas oitavas de final

Palmeiras x Botafogo - Sábado, 28/06, às 13 horas



Benfica x 2º grupo D - Sábado, 28/06, às 17 horas



1º grupo E x 2º grupo F- Segunda-feira, 30/06, às 16 horas



1º grupo G x 2º grupo H - Segunda-feira, 30/06, às 22 horas



Inter Miami x PSG - Domingo, 29/06, às 13 horas



Flamengo x Bayern de Munique - Domingo, 20/06, às 17 horas



1º grupo F x 2º grupo E - Terça-feira, 01/07, às 22 horas



1º grupo H x 2º grupo G - Terça-feira, 01/07, às 16 horas

Chaveamento: fases eliminatórias do Mundial de Clubes 2025



O melhor colocado de cada grupo avança para as quartas de final. A partir daí, acontecem confrontos eliminatórios até a definição do campeão.