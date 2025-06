Weverton projeta jogo ‘muito chato’ contra o Botafogo, no Mundial

Após o empate em 2 a 2 com o Inter Miami, na última segunda-feira (23/6), o Palmeiras já volta todas suas atenções para as oitavas de final do Mundial. O Verdão terá pela frente um velho conhecido. Afinal, o Alviverde enfrentará o Botafogo que, na visão do goleiro Weverton, é o adversário ”mais chato” que a equipe poderia enfrentar neste momento.