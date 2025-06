Pior audiência da carreira! Mundial afeta programa de Galvão na Band

Em mais de cinco décadas de carreira, essa foi a pior audiência do narrador; Programa 'concorreu' com partida do Mundial

Dessa forma, o programa comandado pelo narrador, teve a pior audiência desde a estreia, em março, ficando na nona colocação na média de seu horário. Além disso, foi a atração menos vista da emissora ao longo do dia, de acordo com o “TV Pop”.

Galvão Bueno teve a pior audiência da sua carreira em mais de cinco décadas nesta segunda-feira (23), com o programa Galvão e Amigos, na Band, que passou no mesmo horário de uma partida do Mundial de Clubes , na emissora concorrente, Globo.

Assim, ainda segundo o site, Galvão e Amigos marcou apenas 0,1 ponto de média em São Paulo, ou seja, apenas 0,2% dos televisores da principal cidade do país entre 22h20 e 0h02. Aliás, no mesmo horário, a Globo pontuou 21,8, com a transmissão do confronto entre Palmeiras e Inter Miami pelo Mundial de Clubes.

Audiência no Mundial

O Mundial de Clubes tem sido recorde de audiência. Assim, mais de 104 milhões de brasileiros acompanharam as transmissões do Mundial de Clubes da FIFA pela Globo (TV Globo + sportv) nas duas primeiras rodadas. Dessa forma, esse número é cinco vezes maior que o streaming concorrente, com destaque entre as mulheres e jovens de 18 a 34 anos.

Vale ressaltar, portanto, que 25 das 30 maiores audiências são da Globo. Além de sucesso na transmissão, o torneio da Fifa vem sendo a preferência dos telespectadores brasileiros.