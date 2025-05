Quem é Samir Xaud, futuro presidente da CBF

Filho do cartola Zeca Xaud, vice-presidente da Federação Roraimense de Futebol é candidato em chapa única para substituir Ednaldo Rodrigues

Na última segunda-feira, 19, Ednaldo divulgou que não irá recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em destituí-lo do cargo.

Natural de Boa Vista, capital de Roraima, Samir Xaud, 41 anos, é médico especialista em infectologia e medicina esportiva. Além disso, conta com um centro de treinamento voltado para o mundo fitness, bem-estar e saúde, agregando diversas atividades físicas no espaço.

Caso não haja mudança ou articulação política, Xaud será eleito o novo mandatário da entidade máxima do futebol nacional no próximo domingo, 25. Ele recebeu apoio de 25 federações estaduais e dez clubes das Séries A e B.

É formado em Gestão de Futebol pela Federação Paulista de Futebol e concluiu o CBF Masters pela CBF Academy. O candidato à presidência da CBF também foi diretor do Hospital Geral de Roraima (HGR), presidente do sindicato estadual dos médicos e secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista.

Processo aberto

Com processo aberto pelo Ministério Público estadual, Xaud virou réu após ser acusado de envolvimento em falsificação de documentos durante o período em que foi diretor-geral do HGR. Segundo o MP, as supostas fraudes ocorreram entre 2017 e 2020 e resultaram em prejuízo estimado em R$ 1,4 milhão aos cofres públicos.