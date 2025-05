Ednaldo Rodrigues é afastado da presidência da CBF

Decisão da Justiça do Rio de Janeiro partiu de denúncias sobre a autenticidade da assinatura de Coronel Nunes no início do ano

A Justiça do Rio de Janeiro afastou o Ednaldo Rodrigues do comando da CBF na tarde desta quinta-feira (15). Pela segunda vez desde que assumiu o cargo, o presidente recebe uma decisão contrária que o tira da função mais importante do futebol no país.

De acordo com o “Uol”, a decisão partiu do desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro. Agora, quem fica no comando da confederação, com o objetivo de convocar novas eleições, é o vice-presidente Fernando Sarney, dirigente rompido com Ednaldo e que entrou com petições nas últimas semanas para tirá-lo do cargo.