Ednaldo Rodrigues desiste de recurso no STF e não retornará ao comando da CBF

Ednaldo Rodrigues, ex-presidente da CBF, em sorteio da Copa do Brasil 2025 / Crédito: Staff Images / CBF

Na tarde desta segunda-feira, 19, o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, desistiu do recurso que pedia a anulação de seu afastamento da entidade. O dirigente afirmou que os eventos recentes, como o afastamento dele por uma suposta falsificação de uma assinatura em um acordo entre a CBF e opositores de Ednaldo, “afetaram sua vida familiar”. No texto apresentado por sua defesa ao STF, o cartola exaltou os feitos de sua gestão, como a renovação do contrato com a Nike, a vinda do treinador Carlo Ancelotti e o superávit obtido pela entidade em 2024, que soma o valor de R$ 107 milhões

"(Ednaldo) Declara que, em relação às novas eleições convocadas pelo interventor, não estar concorrendo a qualquer cargo ou apoiando qualquer candidato, desejando sucesso e boa sorte àqueles que vão assumir a gestão do futebol brasileiro", afirma a petição. A guerra judicial entre Ednaldo Rodrigues e opositores não é recente. Em dezembro de 2023, foram encontradas irregularidades no processo que o elegeu, culminando em seu afastamento do cargo por decisão judicial. Cerca de um mês depois, retornou ao cargo via liminar do STF. Neste ano, houve uma denúncia de falsificação da assinatura do Coronel Nunes, ex-presidente da CBF, no acordo que manteve o então presidente no poder. Após a denúncia, a deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) e o então vice-presidente da CBF, Fernando Sarney, apresentaram pedidos de afastamento de Ednaldo da presidência da entidade.