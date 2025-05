Clubes exigem mudanças na CBF, criticam processo eleitoral e cobram modernização

No texto divulgado, a LFU pede, com urgência, que a CBF avance com prioridade em oito tópicos, dentre eles: alterações no processo eleitoral e no peso dos votos, atualmente com predominância das federações; alteração das regras de governança no futebol brasileiro, dando maior poder aos clubes; profissionalização da arbitragem; e regras de “fair play” financeiro.

A Liga Forte União, presidida por Marcelo Paz , CEO da SAF do Fortaleza, e que também tem o Ceará como membro, publicou uma nota oficial sobre a “eleição conturbada” para a presidência da CBF . No comunicado, a LFU destacou que o momento demanda “ações e medidas objetivas de transformação, transparência e modernização” do futebol brasileiro.

Confira todos os oito pedidos da LFU:

Alteração do processo eleitoral, especialmente no que se refere ao peso dos votos;

Obrigatoriedade da participação dos clubes em todas as Assembleias Gerais da CBF;

Compromisso de criação da Liga e reconhecimento de que as propriedades comerciais das Séries A e B pertencem aos clubes;

Alteração das regras de governança, dando efetivamente poder executivo à Comissão Nacional de Clubes;

Profissionalização da arbitragem, garantindo dedicação exclusiva dos árbitros das Séries A e B, e investimento em treinamento permanente;

O calendário do ciclo 2026–2030 precisa ser aprovado por Libra e LFU em conjunto com a CBF;

Fomento e apoio financeiro especialmente direcionado às Séries B, C e D, assim como ao futebol feminino;

Estabelecimento de regras de “fair play” financeiro.

Na sexta-feira passada, Marcelo Paz utilizou o momento após o II Simpósio de Direito Desportivo, realizado no Rio de Janeiro, para falar sobre o processo de eleição do novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), após o afastamento de Ednaldo Rodrigues do cargo.

O gestor cearense criticou o momento do futebol brasileiro que, de acordo com ele, vive uma contradição entre a gestão dos clubes e a da maior entidade da modalidade no país. Ele ressaltou que todos os problemas que envolveram a CBF acabaram por manchar a imagem do esporte perante a sociedade, frisando que isso precisa mudar.

"Em um processo dentro do futebol brasileiro, os clubes têm que participar e ser ouvidos. Mais uma vez, não fomos ouvidos. Foi lançada uma nota com algumas federações sem consultar os clubes, e foi marcada uma eleição com extrema velocidade, num dia de rodada do Campeonato Brasileiro. Talvez isso tenha sido feito para que os presidentes de clubes não votassem. Tudo isso é lamentável. Nós não concordamos, não achamos ideal, e os clubes, acima de tudo, precisam estar unidos em nome de um propósito maior", afirmou.